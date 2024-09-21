"Не позичайте гроші": астролог озвучила повний прогноз на 21 вересня й дала важливі поради

Прогноз астропогоди на 21 вересня

"Діє коридор затемнень. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, операцій, змін іміджу. Не укладайте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі. Обережно з новими ідеями та знайомствами", - попередила Соловйова.

Окрім цього, зазначила астролог, є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей.

Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій.

"Пригадайте, хто підкидав вам негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми. Можна відрізнити свої думки від нав’язаних стороннім навіюванням. Пильність допоможе уникнути неприємних ситуацій. Необхідно очистити себе та своє житло", - пояснила експерт.

Гороскоп на 21 вересня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на суботу

"21 вересня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов'язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - розповіла Соловйова.

За її словами, Сатурн щедро винагороджує тих, хто може пройти крізь його випробування та не зламатися. Тому цього дня варто бути стійкими та гідно винести всі складнощі.

"Зараз Сатурн знаходиться у ретроградному русі. Обов’язково перевірте, в якій сфері вашого гороскопа зараз знаходиться транзитний Сатурн: там треба буде переоцінити, виправити та пропрацювати певні ситуації та процеси", - радить експерт.

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - резюмувала вона.