"Не одалживайте деньги": астролог озвучила полный прогноз на 21 сентября и дала важные советы

Прогноз астропогоды на 21 сентября

"Действует коридор затемнений. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, операций, смены имиджа. Не вствупайте в брак, не оформляйте соглашения, не одалживайте деньги и не давайте в долг сами. Осторожно с новыми идеями и знакомствами", - предупредила Соловьева.

Кроме этого, отметила астролог, есть опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей.

Энергетика Луны способствует процессу нравственного очищения души и мыслей. В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий.

"Вспомните, кто подбрасывал вам негативные мысли, и прекратите контакты с этими людьми. Можно отличить свои мнения от навязанных посторонним внушением. Бдительность поможет избежать неприятных ситуаций. Необходимо очистить себя и свое жилье", - пояснила эксперт.

Гороскоп на 21 сентября (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на субботу

"21 сентября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем", - рассказала Соловьева.

По ее словам, Сатурн щедро вознаграждает тех, кто может пройти через его испытания и не сломаться. Поэтому в этот день следует быть стойкими и достойно вынести все сложности.

"Сейчас Сатурн находится в ретроградном движении. Обязательно проверьте, в какой сфере вашего гороскопа сейчас находится транзитный Сатурн: там придется переоценить, исправить и проработать определенные ситуации и процессы", - советует эксперт.

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно о стариках и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - резюмировала она.