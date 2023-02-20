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"Не подобається російською - виходьте": продавчиня "Київхліб" потрапила у скандал

Фото: Співробітниця "Київхліб" потрапила у мовний скандал (kievvlast.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Києві співробітниця "Київхліб" потрапила у скандал. Продавчиня в магазині в Оболонському районі столиці відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою.

Про це стало відомо із Telegram-каналу активіста Андрія Смолія.

Деталі скандалу

Зазначається, що продавець фірмової мережі "Київхліб" відмовилася обслуговувати клієнта державною мовою. На зауваження жінка не реагувала, також відмовилася будь-що коментувати.

За словами жінки-покупця, продавець сказала: "Не подобається російською - виходьте".

"Київхліб, ви взагалі українська мережа чи окупантська? Наймаєте когось на роботу? Сепаратистів", – відреагував Андрій Смолій.

Він нагадав, що використання української мови під час обслуговування клієнтів є вимогою закону.

Реакція "Київхліб" на поведінку продавця

На сторінці у Facebook мережі з'явився коментар щодо ситуації від директора мережі магазинів Ярослава Федоренка. Він повідомив, що співробітницю, яка порушила закон, звільнено.

"У Телеграм-каналі з'явилося відео, де продавець фірмової мережі "Київхліб" відмовилася спілкуватися з покупцем державною мовою. Ознайомившись із деталями, зафіксованими на кадрах, повідомляємо: так, справді, на відео – наш продавець. На жаль, від таких співробітників не застрахована жодна компанія та "Київхліб" не виняток. Ми засуджуємо її дії та позицію. Даного продавця звільнено!" – повідомив Федоренко.

Нагадаємо, що відвідувачку кафе в Одесі вигнали через прохання обслуговувати українською.

Раніше повідомлялося, що у Києві дівчину не захотіли брати на роботу до російськомовної компанії, оскільки вона спілкується виключно українською.

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