"Не нравится на русском - выходите": продавщица "Киевхлеб" угодила в скандал

Детали скандала

Отмечается, что продавец фирменной сети "Киевхлеб" отказалась обслуживать клиента на государственном языке. На замечания женщина не реагировала, также отказалась что-либо комментировать.

По словам покупательницы, продавец сказала: "Не нравится на русском - выходите".

"Киевхлеб, вы вообще украинская сеть или оккупантская? Нанимаете кого на работу? Сепаратистов", – отреагировал Андрей Смолий.

Он напомнил, что использование украинского языка при обслуживании клиентов является требованием закона.

Реакция "Киевхлеб" на поведение продавца

На странице в Facebook сети появился комментарий по ситуации от директора сети магазинов Ярослава Федоренко. Он сообщил, что сотрудница, нарушившая закон, уволена.

"В Телеграмм-канале появилось видео, где продавец фирменной сети "Киевхлеб" отказалась общаться с покупателем на государственном языке. Ознакомившись с деталями, зафиксированными на кадрах, сообщаем: да, действительно, на видео – наш продавец. К сожалению, от таких сотрудников не застрахована ни одна компания и "Киевхлеб" не исключение. Мы осуждаем ее действия и позицию. Данный продавец уволен!" - сообщил Федоренко.