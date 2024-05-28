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"Не народжуй, не фарбуйся". Лілія Ребрик емоційно відреагувала на хейт

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик емоційно висловилася про хейт серед українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Лілія Ребрик поміркувала про хейт у мережі

Телеведуча не розуміє, чому у той час, коли українці мають об’єднуватися і підтримувати один одного, навколо стільки хейту.

"Не посміхайся. Не радій. Не фарбуйся. Не народжуй. Не. Не. Не. Люди, що з вами? Звідки стільки хейту один до одного? Стільки злості? В час, коли треба бути єдиними, допомагати, донатити, обʼєднуватися, зрештою поважати один одного. І так - жити! Жити, коли і поки є можливість", - написала зірка.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також вона додала, що "зараз все занадто крихке: сьогодні це є, а за мить - назавжди пішло".

"Ворог проти нас, а не серед нас. А життя не тільки чорно-біле: воно має і відтінки", - сказала Ребрик.

Також акторка зазначила, що не збирається закривати коментарі, а тим паче - їх видаляти. Однак заблокувати за будь-який негатив в її бік може.

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