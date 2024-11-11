"Не можна назвати професією". Олена Зеленська зізналася, ким мріяла стати в дитинстві

Так, Олена вважає, що для дівчаток часто природно мріяти про професію, пов’язану з захопленнями або рольовими моделями, якими вони надихаються.

Спершу Зеленська мріяла працювати вчителькою, а трохи пізніше її зацікавила кар’єра стюардеси.

"У мене був період, коли я хотіла бути вчителькою, тому що подобалися якісь вчительки в школі. А був цікавий період, коли я хотіла стати чомусь стюардесою. Але це бажання швидко зникло, тому що було завдання написати твір про те, ким ти хочеш стати. Я написала про стюардес і не змогла з себе вижати більше ніж один листочок тексту", - пригадала перша леді.

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Згодом вона зрозуміла, що не має чіткого уявлення про роботу стюардеси. Це підштовхнуло її серйозніше замислитись над вибором майбутньої професії та відмовитися від дитячих мрій.

Відомо, що Зеленська отримала освіту архітектора в Криворізькому національному університеті, проте вирішила присвятити себе іншій сфері - написанню сценаріїв для гумористичних програм.

"Це було всупереч бажанню батьків і дорослих. Бо в той момент це не можна було взагалі назвати професією. Тобто закінчивши потужний виш, маючи професію. І я в ній не працюю, а йду писати сценарії для телевізійних шоу. Які не вважаються серйозними. Це гумористичні шоу, і такої професії як такої тоді не було", - розповіла дружина президента.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена поділилася, що на початку її вибір професії та вибір чоловіка Володимира викликав у батьків певний скептицизм. Проте зараз вона відчуває приємне задоволення, спостерігаючи за досягненнями, яких вони разом досягли як подружжя.

"Зараз згадуючи, який ми шлях пройшли суто інтуїтивно, ми розуміємо, що це була така велика школа життя. Ми створили те, чого не було. Ми створили з нуля, і це склалося у великий бізнес. Потужний. Це приваблює мене навіть і зараз. Саме ця думка, що ми змогли", - поділилася перша леді.

Подружжя Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)