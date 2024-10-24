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"Не має" або "немає"? Ось простий спосіб швидко розібратися, як написати правильно

Як швидко зрозуміти, як написати "немає" або "не має" (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Поширене слово "немає" в українській мові можна написати двома способами. Разом або окремо. І єдина різниця - це контекст речення. Слід його розрізняти, щоб написати без помилок.

Який спосіб допоможе зорієнтуватися швидко у написанні цього слова, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Answiki.

"Немає" разом

У заперечному слові "немає" частка "не" пишеться разом зі словом. Його легко можна замінити на слово "нема", адже ці слова мають ідентичні значення.

Наприклад:

У нашім раї на землі немає нічого кращого, як тая мати молодая.

У мене немає грошей, аби купити цей розкішний будинок.

Сьогодні дощу немає, тому парасольку, будь ласка, залиш вдома.

"Не має" окремо

А от дієслово "не має" ми пишемо окремо. Ще зі школи нам всім відомо просте правило: "Заперечну частку "не" з дієсловами маємо писати окремо". Тому проблем з написанням у вас виникнути не повинно.

Наприклад:

Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу поклада за друзів.

Комедійний характер нічого спільного з розумовою недоладністю не має.

Якось так сталося, що з жодним з синів близькості він не має.

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