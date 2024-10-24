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"Не має" или "немає"? Вот простой способ быстро разобраться, как написать правильно

Как быстро понять, как написать "немає" или "не має" (фото: Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Распространенное слово "немає" в украинском языке можно написать двумя способами. Вместе или по отдельности. И единственная разница - это контекст предложения. Следует его различать, чтобы написать без ошибок.

Какой способ поможет быстро сориентироваться в написании этого слова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Answiki.

"Немає" вместе

В отрицательном слове "немає" частица "не" пишется вместе со словом. Его легко можно заменить словом "нема", ведь эти слова имеют идентичные значения.

Например:

У нашім раї на землі немає нічого кращого, як тая мати молодая.

У мене немає грошей, аби купити цей розкішний будинок.

Сьогодні дощу немає, тому парасольку, будь ласка, залиш вдома.

"Не має" отдельно

А вот глагол "не має" мы пишем раздельно. Еще из школы нам всем известно простое правило: "Отрицательную частицу "не" с глаголами должны писать отдельно". Поэтому проблем с написанием у вас возникнуть не должно.

Например:

Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу поклада за друзів.

Комедійний характер нічого спільного з розумовою недоладністю не має.

Якось так сталося, що з жодним з синів близькості він не має.

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