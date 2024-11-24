"Не ліпіть пластир": лікар розповіла, чим помазати рану, щоб не залишилось шраму

Чим краще обробити рану

За словами лікаря, якщо це просто подряпина - просто промийте водою. Основне очистити поверхню від бруду.

При глибших ранах може знадобитись обробка антисептиком.

"Мій улюблений - октенісепт, він безбарвний, безспиртовий, не пече і має гарні антисептичні властивості. Бетадин також може бути, але жовтий колір може змінити колір рани і потім трішки важче розгледіти як гоїться шкіра і чи немає інфікування", - йдеться у повідомленні.

Чого не можна використовувати

Краще забути про зеленку, йод, фукорцин і інші кольорові та спиртові антисептики. Це може викликати додатковий опік, тому в результаті є більший ризик рубців.

До того ж варто відмовитись від пластирів, адже вони можуть створювати парниковий ефект.

"Не ліпіть на кожну царапину пластир (навіть якщо дитина дуже любить і дуже просить). Цей парниковий ефект може спровокувати вторинну інфекцію. Звісно, це не стосується глибоких ран", - додала лікар.

Недоліком пластиру також є те, що верхній шар рани буквально розплавляється під пластиром і прилипає до нього. Природно, що це абсолютно не сприяє її загоюванню. Коли сукровиця висихає, приходить час робити перев'язку.

Тоді матеріал відривається по живому, утворюючи нову рану. І так може тривати досить довго, якщо не припинити неправильне використання пластиру.

Що нанести на шкіру

Дерматолог зазначила, коли на поверхні ранки утворилась кірочка, то важливо щоб вона не була занадто суха, бо може лопатись і ще довше загоюватись. На цьому етапі можемо наносити на кірочку цика-крема (креми для загоєння ран) 2-3 рази на день.

Коли кірочка відпала, то рана загоїлась і є ймовірність, що буде рубець. Тому на цьому етапі потрібно "підключити" гелі на основі силікону 2 рази на день 3-6 місяців, щоб мінімізувати ризик його утворення.

Однак, краще проконсультуватись з лікарем чи доцільно це робити в вашому випадку.

До того ж не варто забувати про вакцинацію від правцю, дорослі - кожні 10 років, діти за календарем вакцинацій.