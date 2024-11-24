"Не лепите пластырь": врач рассказала, чем помазать рану, чтобы не осталось шрама

Чем лучше обработать рану

По словам врача, если это просто царапина - просто промойте водой. Основное очистить поверхность от грязи.

При более глубоких ранах может потребоваться обработка антисептиком.

"Мой любимый - октенисепт, он бесцветный, бесспиртовой, не жжет и обладает хорошими антисептическими свойствами. Бетадин также может быть, но желтый цвет может изменить цвет раны и потом немного труднее разглядеть как заживает кожа и нет ли инфицирования", - говорится в сообщении.

Чего нельзя использовать

Лучше забыть о зеленке, йоде, фукорцине и других цветных и спиртовых антисептиках. Это может вызвать дополнительный ожог, поэтому в результате есть больший риск рубцов.

К тому же следует отказаться от пластырей, ведь они могут создавать парниковый эффект.

"Не лепите на каждую подряпину пластырь (даже если ребенок очень любит и очень просит). Этот парниковый эффект может спровоцировать вторичную инфекцию. Конечно, это не касается глубоких ран", - добавила врач.

Недостатком пластыря также является то, что верхний слой раны буквально расплавляется под пластырем и прилипает к нему. Естественно, что это совершенно не способствует ее заживлению. Когда сукровица высыхает, приходит время делать перевязку.

Тогда материал отрывается по живому, образуя новую рану. И так может продолжаться достаточно долго, если не прекратить неправильное использование пластыря.

Что нанести на кожу

Дерматолог отметила, когда на поверхности ранки образовалась корочка, то важно, чтобы она не была слишком сухой, потому что может лопаться и еще дольше заживать. На этом этапе можем наносить на корочку цика-крема (кремы для заживления ран) 2-3 раза в день.

Когда корочка отпала, то рана зажила и есть вероятность, что будет рубец. Поэтому на этом этапе нужно подключить гели на основе силикона 2 раза в день 3-6 месяцев, чтобы минимизировать риск его образования.

Однако лучше проконсультироваться с врачом целесообразно ли это делать в вашем случае.

К тому же не стоит забывать о вакцинации от столбняка, взрослые - каждые 10 лет, дети по календарю вакцинаций.