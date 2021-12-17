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"Не хочется быть хуже других": Комаровский высказался о приеме витаминов в таблетках

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Пятница 17 декабря 2021 07:32
"Не хочется быть хуже других": Комаровский высказался о приеме витаминов в таблетках Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Доктор Евгений Комаровский высказался о моде на прием витаминов в таблетках и каплях, и объяснил, в каких случаях действительно нужна фармацевтическая добавка микро- и макроэлементов.

Об этом педиатр и ведущий рассказал на своем YouTube-канале.

"Сейчас как-то так повелось, что все кругом принимают витамины в таблетках, покупают, заказывают их в заморских магазинах, и дают детям. И очень трудно не смешаться с этой толпой, не дать их своему ребенку и не съесть самому - не хочется быть хуже других..." - прокомментировал Комаровский такой "тренд".

Заслуженный врач Украины призвал "не ходить вечно в толпе", но думать и принимать решения "на уровне здравого смысла".

Комаровский обратил внимание на позицию Всемирной организации здравоохранения в этом вопросе: всегда, когда есть такая возможность, надо предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов.

"Исключение ВОЗ, пожалуй, делает только для витамина D - она считает, что витамин D вредно получать от солнца, так как солнце плохо действует на кожу, вызывает серьезные проблемы.. поэтому все же лучше витамин D принимать в виде капель, таблеток", - рассказал он.

Что касается витаминов в целом, то акцент на самом деле идет на разнообразное питание - фактически это разнообразие пищевых групп, подчеркнул врач.

"То есть человек должен есть что-то молочное, что-то мясное, какую-то рыбу, какой-то овощ, какой-то фрукт, какой-то злак. То есть если вы едите яблоко, картофель, хлеб, курицу, и кефир - то это совершенно разнообразное питание. И вы практически ни в чем конкретном не нуждаетесь", - отметил он.

Доктор Комаровский напомнил, что витамины являются лечебно-профилактическими препаратами, и при отсутствии у человека симптомов авитаминоза они не нужды.

"Если у вас есть дефицит питания, если вы реально сидите на хлебе и воде, тогда конечно же два раза в год прием витаминов в таблетках вам не помешает", - рассказал педиатр.

При этом Комаровский еще раз зафиксировал внимание на условии наличия/отсутствия разнообразного питания.

"Что-то молочное, крупа, мясное, овощ, фрукт - вот если вы эти пять групп можете себе позволить, вам не надо принимать витамины в таблетках", - резюмировал он.

Видео: доктор Комаровский высказался о целесообразности приема витаминов в таблетках

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, что популярные сердечные капли и капсулы могут серьезно навредить.

Добавим также, перед этим Комаровский рассказал, чем можно заменить молочные продукты, и какие негативные последствия могут быть при злоупотреблении "молочкой".

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Доктор Комаровский Евгений Комаровский
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