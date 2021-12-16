"Убивают наших бабушек": Комаровский объяснил, почему популярные капли от сердца опасны
Доктор Комаровский рассказал, что популярные сердечные капли и капсулы могут серьезно вам навредить. Очень часто в состав таких капель входят сильные успокаивающие компоненты.
Об этом Евгений Комаровский заявил в своем YouTube-канале.
Известный врач отметил, что когда у человека болит сердце, то в первую очередь необходимо поставить диагноз. Надо определить:
- какое у него артериальное давление,
- не нарушено ли питание сердечной мышцы,
- нет ли расстройств ритма сердца.
После обследования человеку необходимо дать рекомендации по образу жизни, физическим нагрузкам, питанию, ограничению количества соли и т.д.
При этом человек должен прийти на консультацию к своему семейному врачу и получить нормальное лечение. Доктор поможет стабилизировать артериальное давление, улучшить кровообращение сердечной мышцы, стабилизировать ритм сердца.
По словам Комаровского, все это не для наших бабушек. Наша бабушка с больным сердцем капает себе капельки, после чего ложиться и ждет инфаркта или инсульта.
"Я считаю, что все эти сердечные капельки, которые не используются не в одной стране с цивилизованным здравоохранением, которые не входят ни в один цивилизованный протокол лечения, просто убивают наших бабушек", - заявил эксперт.
Врач призвал не лечиться капельками, а обращаться к специалистам и получить нормальную схему лечения.
Евгений Комаровский рассказал об опасности капель от сердца (видео: YouTube)
Напомним, Комаровский объяснил, с какого возраста ребенок должен чистить зубы.
Ранее Комаровский высказался о вакцинации детей от COVID-19.