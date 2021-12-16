"Убивают наших бабушек": Комаровский объяснил, почему популярные капли от сердца опасны

Доктор Комаровский рассказал, что популярные сердечные капли и капсулы могут серьезно вам навредить. Очень часто в состав таких капель входят сильные успокаивающие компоненты.

Об этом Евгений Комаровский заявил в своем YouTube-канале .

Известный врач отметил, что когда у человека болит сердце, то в первую очередь необходимо поставить диагноз. Надо определить:

какое у него артериальное давление,

не нарушено ли питание сердечной мышцы,

нет ли расстройств ритма сердца.

После обследования человеку необходимо дать рекомендации по образу жизни, физическим нагрузкам, питанию, ограничению количества соли и т.д.

При этом человек должен прийти на консультацию к своему семейному врачу и получить нормальное лечение. Доктор поможет стабилизировать артериальное давление, улучшить кровообращение сердечной мышцы, стабилизировать ритм сердца.

По словам Комаровского, все это не для наших бабушек. Наша бабушка с больным сердцем капает себе капельки, после чего ложиться и ждет инфаркта или инсульта.

"Я считаю, что все эти сердечные капельки, которые не используются не в одной стране с цивилизованным здравоохранением, которые не входят ни в один цивилизованный протокол лечения, просто убивают наших бабушек", - заявил эксперт.

Врач призвал не лечиться капельками, а обращаться к специалистам и получить нормальную схему лечения.

Евгений Комаровский рассказал об опасности капель от сердца (видео: YouTube)