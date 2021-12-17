"Не хочеться бути гіршим за інших": Комаровський висловився про прийом вітамінів у таблетках

Доктор Євген Комаровський висловився про моду на прийом вітамінів у таблетках і краплях, та пояснив, у яких випадках дійсно потрібна фармацевтична добавка мікро- та макроелементів.

Про це педіатр і ведучий розповів на своєму YouTube-каналі .

"Зараз якось так повелося, що всі кругом приймають вітаміни в таблетках, купують, замовляють їх в заморських магазинах, і дають дітям. І дуже важко не змішатися з цим натовпом, не дати їх своїй дитині та не з'їсти самому - не хочеться бути гірше за інших..." - прокоментував Комаровський такий "тренд".

Заслужений лікар України закликав "не ходити вічно в натовпі", проте думати і приймати рішення "на рівні здорового глузду".

Комаровський звернув увагу на позицію Всесвітньої організації охорони здоров'я в цьому питанні: завжди, коли є така можливість, треба надати перевагу повноцінному і різноманітному харчуванню над прийманням комплексних вітамінів.

"Виняток ВООЗ, мабуть, робить тільки для вітаміну D - вона вважає, що вітамін D шкідливо отримувати від сонця, оскільки сонце погано діє на шкіру, викликає серйозні проблеми.. тому все ж краще вітамін D приймати у вигляді крапель, таблеток", - розповів він.

Що стосується вітамінів загалом, то акцент насправді йде на різноманітне харчування - фактично це різноманітність харчових груп, наголосив лікар.

"Тобто людина повинна їсти щось молочне, щось м'ясне, якусь рибу, якийсь овоч, якийсь фрукт, якийсь злак. Тобто якщо ви їсте яблуко, картоплю, хліб, курку, і кефір - то це абсолютно різноманітне харчування. І ви практично ні в чому конкретному не маєте потребу", - зазначив він.

Доктор Комаровський нагадав, що вітаміни є лікувально-профілактичними препаратами, і при відсутності у людини симптомів авітамінозу вони не потреби.

"Якщо у вас є дефіцит харчування, якщо ви реально сидите на хлібі та воді, тоді звичайно ж два рази на рік прийом вітамінів у таблетках вам не завадить", - розповів педіатр.

При цьому Комаровський ще раз зафіксував увагу на умові наявності/відсутності різноманітного харчування.

"Щось молочне, крупа, м'ясне, овоч, фрукт - ось якщо ви ці п'ять груп можете собі дозволити, вам не треба приймати вітаміни в таблетках", - резюмував він.

Відео: доктор Комаровський висловився про доцільність прийому вітамінів у таблетках