"Не було дружини і дітей": телеведучий Грубич розкрив деталі прощання з Максимом Неліпою

Церемонія прощання з ведучим і військовим відбулася в Центрі культури та мистецтв НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" - Неліпа закінчив КПІ 2001 року за спеціальністю інженера-приладобудівника. Саме тут розпочалася і його творча кар'єра - зі сцени ДК КПІ в команді "Ковбої Політеху".

"Попрощалися з Максом Неліпою в його рідному КПІ. Дізнався багато нового для себе про нього: будучи "зіркою", працював за фахом у зоні відчуження ЧАЕС, їздив з усіма на вахти, як мужньо воював", - зазначив Грубич.

Крім того, він розповів, що дружини шоумена Тамари і його дорослих дітей на прощанні не було.

"Не було на прощанні дружини та майже дорослих дітей. Чув, що вони за кордоном. Тонкощі не суттєві проти факту їхньої відсутності в кульмінаційний момент. Трагедія в кубі", - наголосив він.

З Максимом Неліпою попрощалися в Києві (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

"Ще раз побачив, як правильно жити. Спи спокійно, герой!" - підсумував Костянтин Грубич.

Де живе сім'я Неліпи під час війни в Україні

Зазначимо, що раніше видання BBC Україна писало про те, що син Максима Неліпи виїхав із матір'ю та сестрою на початку повномасштабного вторгнення 2022 року в Ізраїль. На той момент юнакові було 17 років.

На даний момент йому 21 рік, він служить в ізраїльських збройних силах. Крім того, він має громадянство Ізраїлю. Як військовому ЦАХАЛу, дозвіл на виїзд з Ізраїлю йому мало дати командування.

Що відомо про службу Максима Неліпи у ЗСУ

Нагадаємо, Максим Неліпа до початку війни був відомим телеведучим і шоуменом, а також актором "Дизель Студіо".

Крім того, перед війною Неліпа працював інженером-програмістом 2 категорії в київському науково-виробничому підприємстві "ОМІТех", а потім у Чорнобилі - на державному спеціалізованому підприємстві "Екоцентр". З 2020 року він обіймав посаду інженера-програміста 1 категорії в групі автоматизованих систем радіаційного контролю.

З перших днів повномасштабного вторгнення записався в ТРО, потім пішов добровольцем на фронт. Служив у Силах безпілотних систем, мав звання старшого лейтенанта, а нещодавно був призначений командиром роти.

Про свою службу він вважав за краще нічого не розповідати й відмовляв багатьом колегам в інтерв'ю, бо йому забороняло командування.

Зрідка Неліпа з'являвся в соцмережах. Саме тоді користувачі побачили, як за кілька років війни змінився і постарів шоумен.

У січні 2025 року військовий дістав поранення і проходив лікування та реабілітацію в Дніпрі. А після цього, судячи з усього, повернувся на фронт.

12 травня 2025 року він загинув, проте про це стало відомо тільки через три дні. Його дружина написала пост у мережі, де повідомила страшну новину.

Неліпа з березня 2022 року захищав Україну в ЗСУ (колаж із фото instagram.com/nelimax252)