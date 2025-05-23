"Не было жены и детей": телеведущий Грубич раскрыл детали прощания с Максимом Нелипой

Церемония прощания с ведущим и военным состоялась в Центре культуры и искусств НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского" - Нелипа окончил КПИ в 2001 году по специальности инженера-приборостроителя. Именно здесь началась и его творческая карьера - со сцены ДК КПИ в команде "Ковбои Политеха".

"Простились с Максом Нелипой в его родном КПИ. Узнал много нового для себя о нем: будучи "звездой", работал по специальности в зоне отчуждения ЧАЭС, ездил со всеми на вахты, как мужественно воевал", - отметил Грубич.

Кроме того, он рассказал, что жены шоумена Тамары и его взрослых детей на прощании не было.

"Не было на прощании жены и почти взрослых детей. Слышал, что они за границей. Тонкости не существенны против факта их отсутствия в кульминационный момент. Трагедия в кубе", - подчеркнул он.

С Максимом Нелипой простились в Киеве (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

"Еще раз увидел, как правильно жить. Спи спокойно, герой!" - подытожил Константин Грубич.

Где живет семья Нелипы во время войны в Украине

Отметим, что ранее издание BBC Украина писало о том, что сын Максима Нелипы выехал с матерью и сестрой в начале полномасштабного вторжения в 2022 году в Израиль. На тот момент юноше было 17 лет.

На данный момент ему 21 год, он служит в израильских вооруженных силах. Кроме того, он имеет гражданство Израиля. Как военному ЦАХАЛа, разрешение на выезд из Израиля ему должно было дать командование.

Что известно про службу Максима Нелипы в ВСУ

Напомним, Максим Нелипа до начала войны был известным телеведущим и шоуменом, а также актером "Дизель Студио".

Кроме того, перед войной Нелипа работал инженером-программистом 2 категории в киевском научно-производственном предприятии "ОМИТех", а затем в Чернобыле - на государственном специализированном предприятии "Экоцентр". С 2020 года он занимал должность инженера-программиста 1 категории в группе автоматизированных систем радиационного контроля.

С первых дней полномасштабного вторжения записался в ТРО, затем пошел добровольцем на фронт. Служил в Силах беспилотных систем, имел звание старшего лейтенанта, а недавно был назначен командиром роты.

О своей службе он предпочитал ничего не рассказывать и отказывал многим коллегам в интервью, так как ему запрещало командование.

Изредка Нелипа появлялся в соцсетях. Именно тогда пользователи увидели, как за несколько лет войны изменился и постарел шоумен.

В январе 2025 года военный получил ранение и проходил лечение и реабилитацию в Днепре. А после этого, судя по всему, вернулся на фронт.

12 мая 2025 года он погиб, однако об этом стало известно только спустя три дня. Его супруга написала пост в сети, где сообщила страшную новость.

Нелипа с марта 2022 года защищал Украину в ВСУ (коллаж из фото instagram.com/nelimax252)