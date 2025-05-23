"Не было жены и детей": телеведущий Грубич раскрыл детали прощания с Максимом Нелипой

12 мая Максим Нелипа погиб на фронте. Сегодня в Киеве попрощались с шоуменом и телеведущим, который защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.
О подробностях, как проходило прощание с Нелипой, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram ведущего Константина Грубича.
Церемония прощания с ведущим и военным состоялась в Центре культуры и искусств НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского" - Нелипа окончил КПИ в 2001 году по специальности инженера-приборостроителя. Именно здесь началась и его творческая карьера - со сцены ДК КПИ в команде "Ковбои Политеха".
"Простились с Максом Нелипой в его родном КПИ. Узнал много нового для себя о нем: будучи "звездой", работал по специальности в зоне отчуждения ЧАЭС, ездил со всеми на вахты, как мужественно воевал", - отметил Грубич.
Кроме того, он рассказал, что жены шоумена Тамары и его взрослых детей на прощании не было.
"Не было на прощании жены и почти взрослых детей. Слышал, что они за границей. Тонкости не существенны против факта их отсутствия в кульминационный момент. Трагедия в кубе", - подчеркнул он.
С Максимом Нелипой простились в Киеве (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
"Еще раз увидел, как правильно жить. Спи спокойно, герой!" - подытожил Константин Грубич.
Отметим, что ранее издание BBC Украина писало о том, что сын Максима Нелипы выехал с матерью и сестрой в начале полномасштабного вторжения в 2022 году в Израиль. На тот момент юноше было 17 лет.
На данный момент ему 21 год, он служит в израильских вооруженных силах. Кроме того, он имеет гражданство Израиля. Как военному ЦАХАЛа, разрешение на выезд из Израиля ему должно было дать командование.
Напомним, Максим Нелипа до начала войны был известным телеведущим и шоуменом, а также актером "Дизель Студио".
Кроме того, перед войной Нелипа работал инженером-программистом 2 категории в киевском научно-производственном предприятии "ОМИТех", а затем в Чернобыле - на государственном специализированном предприятии "Экоцентр". С 2020 года он занимал должность инженера-программиста 1 категории в группе автоматизированных систем радиационного контроля.
С первых дней полномасштабного вторжения записался в ТРО, затем пошел добровольцем на фронт. Служил в Силах беспилотных систем, имел звание старшего лейтенанта, а недавно был назначен командиром роты.
О своей службе он предпочитал ничего не рассказывать и отказывал многим коллегам в интервью, так как ему запрещало командование.
Изредка Нелипа появлялся в соцсетях. Именно тогда пользователи увидели, как за несколько лет войны изменился и постарел шоумен.
В январе 2025 года военный получил ранение и проходил лечение и реабилитацию в Днепре. А после этого, судя по всему, вернулся на фронт.
12 мая 2025 года он погиб, однако об этом стало известно только спустя три дня. Его супруга написала пост в сети, где сообщила страшную новость.
Нелипа с марта 2022 года защищал Украину в ВСУ (коллаж из фото instagram.com/nelimax252)
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