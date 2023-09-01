"Не буду давати концерти": Alyona Alyona йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям

Що сталось

Всіх подробиць Alyona Alyona не стала розкривати, але розповіла, що постійний перетин кордону забрав у неї всі сили - як моральні, так і фізичні. До того погіршився стан здоров'я.

Зокрема, у листопаді вона планує відновити свої сили, а у грудні - займеться розвитком своєї творчості.

"Що буде в січні - ще не вирішила, але знаю точно, що на ці три місяці я не зникну з публічного поля. Я буду виходити в сторіз, розповідати, як я, що зі мною відбувається і взагалі, що говорять мої аналізи. Але я не буду давати концерти (можливо, тільки якісь винятки)", - написала Alyona Alyona.

За її словами, через повномасштабну війну вона дуже мало часу приділяла своєму здоров'ю. Тому усі стреси "почали вилазити боком". Тому зараз вона хоче відновитися та подбати про свій організм.

Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Як відреагували фанати

Така новина дуже засмутила фанатів. Однак, у коментарях під фото вони написали, щоб зірка чим швидше одужала та повернулась з новими силами.

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