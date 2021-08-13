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В НБУ рассказали о платежах по QR-коду в Украине: какие преимущества и правила безопасности

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Пятница 13 августа 2021 10:02
В НБУ рассказали о платежах по QR-коду в Украине: какие преимущества и правила безопасности Фото: использование QR-кода для платежей (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Национальном банке Украины рассказали о преимуществах платежей через QR-коды, как они реализуются, и дали рекомендации, как обезопасить пользователей от случаев мошенничества.

Об этом говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.

Отмечается, что такая инновация упрощает осуществление безналичных расчетов и может:

  • существенно снизить операционные риски, связанные с ошибочным заполнением платежных реквизитов (не нужно вносить длинные реквизиты вручную)
  • автоматизировать бизнес-процессы участников безналичных расчетов;
  • способствовать росту объемов безналичных расчетов.

QR- коды можно применять во время оплаты счетов за коммуналку, штрафов за нарушение ПДД, налоговых уведомлений-решений (плата за землю, налог на недвижимое имущество и т.д.), таможенных квитанций, квитанций для уплаты судебных сборов, штрафов, государственной пошлины и других платежей в государственный бюджет и тому подобное.

Какие учреждения в Украине уже внедрили QR-код

В нашей стране по состоянию на сегодня три банка уже реализовали поддержку платежей с использованием QR-кодов в своих платежных приложениях: это "Альфа-Банк", "Банк Грант" и "Укргазбанк". На подходе и другие финучреждения.

Среди небанковских учреждений доработки своего программного обеспечения для сканирования QR-кода завершила также "Укрпочта".

Правила безопасности платежей по QR-кодам

  • никогда не доверяйте электронным письмам неизвестных отправителей;
  • никогда не обрабатывайте неизвестные QR-коды, так же как и неизвестные URL-адреса;
  • убедитесь, что QR-код не обклеен/напечатан поверх другого QR-кода, если расположен на физическом местоположении - например, в магазине.

Видео: НБУ утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения

Напомним, ранее Нацбанк изменил процедуру платежей по QR-коду, и теперь любой банк может интегрировать эту опцию до собственного платежного приложения.

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Национальный банк Украины QR-коды
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