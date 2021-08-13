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У НБУ розповіли про платежі з QR-кодом в Україні: які переваги і правила безпеки

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П'ятниця 13 серпня 2021 10:02
У НБУ розповіли про платежі з QR-кодом в Україні: які переваги і правила безпеки Фото: використання QR-коду для платежів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Національному банку України розповіли про переваги платежів через QR-коди, як вони реалізуються, та дали рекомендації, як убезпечити користувачів від випадків шахрайства.

Про це йдеться в повідомленні регулятора в Telegram-каналі.

Зазначається, що така інновація спрощує здійснення безготівкових розрахунків і може:

  • істотно знизити операційні ризики, пов'язані з помилковим заповненням платіжних реквізитів (не потрібно вносити довгі реквізити вручну)
  • автоматизувати бізнес-процеси учасників безготівкових розрахунків;
  • сприяти зростанню обсягів безготівкових розрахунків.

QR-коди можна застосовувати під час оплати рахунків за комуналку, штрафів за порушення ПДР, податкових повідомлень-рішень (плата за землю, податок на нерухоме майно тощо), митних квитанцій, квитанцій для сплати судових зборів, штрафів, державного мита та інших платежів до державного бюджету тощо.

Які установи в Україні вже впровадили QR-код

У нашій країні станом на сьогодні три банки вже реалізували підтримку платежів з використанням QR-кодів у своїх платіжних додатках: це "Альфа-Банк", "Банк Грант" і "Укргазбанк". На підході й інші фінустанови.

Серед небанківських установ доопрацювання свого програмного забезпечення для сканування QR-коду завершила також "Укрпошта".

Привила безпеки платежів за QR-кодами

  • ніколи не довіряйте електронним листам невідомих відправників;
  • ніколи не обробляйте невідомі QR-коди, так само як і невідомі URL-адреси;
  • переконайтеся, що QR-код не обклеєний/надрукований поверх іншого QR-коду, якщо розташований на фізичному місці розташування - наприклад, в магазині.

Відео: НБУ затвердив нову версію формату QR-коду і ввів код старту платіжного додатка

Нагадаємо, раніше Нацбанк змінив процедуру платежів за QR-кодом, і тепер будь-який банк може інтегрувати цю опцію до власного платіжного додатка.

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