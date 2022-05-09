ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ее называли "тетя-суп": история женщины, спасенной с "Азовстали"

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 09 мая 2022 13:55
Ее называли "тетя-суп": история женщины, спасенной с "Азовстали" Наталья из Мариуполя два месяца готовила людям еду на "Азовстали" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во время очередной эвакуации мирных людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе - освободили и украинку Наталью. Она два месяца и четыре дня готовила еду для всех людей, которые оказались в катакомбах.

Об истории героини рассказали в сети.

Детали истории

В бомбоубежищах более двух месяцев Наталья кормила всех. Она готовила еду, за что дети прозвали ее "тетя-суп", так как не все могли сразу запомнить ее имя.

Ее называли &quot;тетя-суп&quot;: история женщины, спасенной с &quot;Азовстали&quot;

Наталью называли дети "тетя-суп" (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

По словам Натальи, с собой она привезла рисунки детей, которые в блокаде рисовали вкусности из мирной жизни. Потом они пытались воплотить "картинку" из имеющихся продуктов. Так тесто на воде и консервах становились вкуснейшей в мире пиццей.

Напомним, что сейчас на территории завода "Азовсталь" все еще находятся военные полка "Азов", которые не сдаются и борются с оккупантами до конца.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента, с "Азовстали" удалось спасти более трехсот человек - женщин, детей.

Также читайте, что известно об отважной Катерине, защитнице Мариуполя.

Ранее мы рассказывали о том, что защитники Мариуполя дали пресс-конференцию 8 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)