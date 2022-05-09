Ее называли "тетя-суп": история женщины, спасенной с "Азовстали"

Во время очередной эвакуации мирных людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе - освободили и украинку Наталью. Она два месяца и четыре дня готовила еду для всех людей, которые оказались в катакомбах.

Детали истории

В бомбоубежищах более двух месяцев Наталья кормила всех. Она готовила еду, за что дети прозвали ее "тетя-суп", так как не все могли сразу запомнить ее имя.

Наталью называли дети "тетя-суп" (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

По словам Натальи, с собой она привезла рисунки детей, которые в блокаде рисовали вкусности из мирной жизни. Потом они пытались воплотить "картинку" из имеющихся продуктов. Так тесто на воде и консервах становились вкуснейшей в мире пиццей.

Напомним, что сейчас на территории завода "Азовсталь" все еще находятся военные полка "Азов", которые не сдаются и борются с оккупантами до конца.