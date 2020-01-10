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Названы зарплаты на оккупированном Донбассе: суммы шокируют

STYLERЖизнь    10.01.2020 - 22:55
Названы зарплаты на оккупированном Донбассе: суммы шокируют
В сети назвали зарплаты на оккупированном Донбассе (фото: wikipedia)

В сети рассказали, сколько получают люди на оккупированном Донбассе

На оккупированном Донбассе люди получают в 2-3 раза меньше зарплату, чем на территории, подконтрольной Украине. Об этом сообщил один из жителей ОРДЛО, пишет TJournal.

На данный момент курс рубля 39 копеек. Например, зарплаты в оккупированном боевиками городе Алчевск составляют от 6 до 20 тысяч рублей – это составляет от 2 до 7 тысяч гривен.

Если взять зарплату работника на заводе в зависимости от специальности и квалификации, то, например, на Алчевском металлургическом комбинате такой работник получает от 12 тысяч рублей до 20 тысяч.

Охранник и продавщица в алчевском магазине за месяц получают маленькую зарплату, а именно 7-8 тысяч рублей за две недели работы.

Повар в Алчевске получает около 400 рублей (137 гривен) за одну смену, бариста – в среднем за 15 дней получает 7500 рублей (2580 гривен) плюс чаевые.

Зарплаты таксистов и учителей - одинаковые, за месяц работы они получают от 7 до 10 тысяч рублей.

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