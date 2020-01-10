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Названі зарплати на окупованому Донбасі: суми шокують

STYLERЖиття    10.01.2020 - 22:55
Названі зарплати на окупованому Донбасі: суми шокують
У мережі назвали зарплати на окупованому Донбасі (фото: wikipedia)

У мережі розповіли, скільки отримують люди на окупованому Донбасі

На окупованому Донбасі люди отримують в 2-3 рази менше зарплату, ніж на території, підконтрольній Україні. Про це повідомив один із жителів ОРДЛО, пише TJournal.

На даний момент курс рубля 39 копійок. Наприклад, зарплати в окупованому бойовиками місті Алчевськ складають від 6 до 20 тисяч рублів – це становить від 2 до 7 тисяч гривень.

Якщо взяти зарплату працівника на заводі в залежності від спеціальності і кваліфікації, то, наприклад, на Алчевському металургійному комбінаті такий працівник отримує від 12 тисяч до 20 тисяч рублів.

Охоронець і продавчиня в алчевському магазині за місяць отримують маленьку зарплату, а саме 7-8 тисяч рублів за два тижні роботи.

Кухар в Алчевську отримує близько 400 рублів (137 гривень) за одну зміну, бариста – в середньому за 15 днів отримує 7500 рублів (2580 гривень) плюс чайові.

Зарплати таксистів і вчителів - однакові, за місяць роботи вони отримують від 7 до 10 тисяч рублів.

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