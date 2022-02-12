Названы витамины, которые повышают иммунитет человека

В частности, большинство полезных веществ мы получаем из пищи, однако иногда их запас недостаточен и возникает потребность в потреблении добавок.

Цинк

Он незаменим в период распространения острых респираторных заболеваний, так как может противостоять вирусам и бактериям

Пробиотики

Большая часть иммунной системы находится в кишечнике, поэтому его правильная работа очень важна для общего здоровья. Они улучшают микрофлору и заселяют кишечник полезными бактериями, которые помогают поддерживать пищеварение.

Какие витамины нужно пить зимой (freepik)

Витамин С

Этот витамин является антиоксидантом, противодействует негативному окислительному воздействию свободных радикалов. Также он обладает значительными противовоспалительными свойствами и помогает противостоять вирусам.

Много этого витамина в клубнике или брокколи.

Витамин В

Витамины группы B оказывают положительное влияние на организм в любое время года. Они улучшают настроение, успокаивают нервную систему и ускоряют обновление клеток.

Витамин D

Эксперты говорят, что пополнить запас этого витамина мы можем из еды и солнца. Поскольку зимой большинство людей не получают достаточного количества солнечных лучей, то следует рассмотреть возможность дополнительного приема витамина D.