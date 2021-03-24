Названы уникальные тренды YouTube в Украине: что смотрят прямо сейчас

По словам представителей Google, пандемия коронавируса внесла свои коррективы как в потребление контента на различных платформах, так и в изменения самого контента и его трендов.

Украинский YouTube не стал исключением, продолжая расти и развиваться, подстраиваясь под "новую реальность" во время пандемии.

Что начали чаще смотреть в YouTube

В условиях того, что в течение последнего года большинство людей было вынуждено оставаться дома, большую популярность в мире в целом и в Украине в частности получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома.

Так, ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео с медитациями выросли в просмотрах на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%.

Конкретно в украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды. Например, в декабре 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого.

Значительно возрос интерес зрителей к локальному туристическому контенту - видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%.

Одним из самых интересных трендов в украинском YouTube во время пандемии стал контент, посвященный рыбоводству, - время просмотра соответствующих видео выросло на 50% в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го.

Тренды украинского YouTube

Как стать популярным в YouTube?

Для тех, кто хочет "взорвать" YouTube своими видео, существует несколько рекомендаций. Одна из самых действенных в сегодняшних условиях - создавайте видео в том числе для иностранной аудитории.

Вот 5 рекомендаций по созданию такого контента:

Определите вашу цель создания контента для иностранной аудитории. Очень важно в самом начале определить реальное время, усилия и ресурсы, которые будут необходимы для интернационализации вашего контента.

для иностранной аудитории. Очень важно в самом начале определить реальное время, усилия и ресурсы, которые будут необходимы для интернационализации вашего контента. Отталкивайтесь от интересов зрителей из других стран при создании видео на других языках, а также когда выбираете тему для видео.

из других стран при создании видео на других языках, а также когда выбираете тему для видео. Используйте инструменты YouTube : переведите название и описание видео, добавьте субтитры

: переведите название и описание видео, добавьте субтитры Работайте с зарубежными авторами . Коллаборация с креаторами других стран - очевидный способ охватить новую аудиторию.

. Коллаборация с креаторами других стран - очевидный способ охватить новую аудиторию. Экспериментируйте и оценивайте результаты, анализируя показатели канала. С помощью YouTube Analytics можно оценивать охват аудитории в разных странах, сравнивать доход и анализировать вовлеченность аудитории.

Помните, что YouTube ежедневно смотрят миллионы зрителей по всему миру, и даже достаточно нишевая тематика сможет найти своего зрителя. Главное - создавать такие видео, которые будут интересными и ценными для вашего зрителя.