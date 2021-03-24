Названі унікальні тренди YouTube в Україні: що дивляться прямо зараз

В тренди YouTube в Україні останнім часом все частіше потрапляє не тільки відео контент, зроблений в нашій країні, але і контент державною мовою - українською.
Про те, які нові тенденції з'явилися в українському сегменті YouTube, нашому виданню розповіли в прес-службі Google.
За словами представників Google, пандемія коронавірусу внесла свої корективи як в споживання контенту на різних платформах, так і зміни самого контенту і його трендів.
Український YouTube не став винятком, продовжуючи рости і розвиватися, підлаштовуючись під "нову реальність" під час пандемії.
В умовах того, що протягом останнього року більшість людей була змушена залишатися вдома, велику популярність у світі в цілому і в Україні зокрема отримав контент, який допомагав людям вчитися, розвиватися і відпочивати, не виходячи з дому.
Так, щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями виросли в переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.
Конкретно в українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди. Наприклад, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика та хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього.
Значно зріс інтерес глядачів до локального туристичного контенту - відео про походи та рафтинг виросли в переглядах більш ніж на 80%.
Одним з найбільш цікавих трендів в українському YouTube під час пандемії став контент, присвячений рибництву, - час перегляду відповідних відео зросла на 50% у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019-го.
Тренди українського YouTube
Для тих, хто хоче "підірвати" YouTube своїми відео, існує кілька рекомендацій. Одна з найбільш дієвих в сьогоднішніх умовах - створюйте відео в тому числі для іноземної аудиторії.
5 рекомендацій по створенню такого вмісту:
Пам'ятайте, що YouTube щодня дивляться мільйони глядачів по всьому світу, і навіть досить нішева тематика зможе знайти свого глядача. Головне - створювати такі відео, які будуть цікавими і цінними для вашого глядача.
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