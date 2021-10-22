Названы топ-5 овощей, которые помогут всегда оставаться в тонусе

Овощи являются источником витаминов и минералов, в которых нуждается организм человека. В частности, это актуально в осенний и зимний период. Специалисты говорят, что употреблять эти продукты нужно в сыром виде, так они наиболее полезны.
Об этом пишет Nutrients.
Поэтому важно есть овощные супы, запеканки, пироги, рагу и запеченные овощи.
Важно, что растительный белок, который содержится в овощах, может помочь людям, стремящимся похудеть. Это будет способствовать чувствовать себя сытыми.
Красный перец
Он богат витамином С, благодаря этому они помогут "отключить" гормон стресса, который заставляет набирать лишний вес.
Также имеется витамин Р, который способствует укреплению и очищению кровеносных сосудов, делает их более эластичными, предотвращает атеросклероз и образование тромбов. Биологически активные вещества паприки помогают разжижать кровь и выступают в роли профилактического средства против развития сердечных заболеваний, инфаркта, инсульта.
Отмечается, что в 200 г этого продукта – 1,48 г белка.
Капуста
Несмотря на то, что капуста очень низкокалорийная, она содержит впечатляющий набор питательных веществ. Она богата на витамины К, С, В6, А, фолиевую кислоту, марганец, кальций, калий, магний, железо, рибофлавин и другие микроэлементы.
Также в ней много белка, поэтому ее нужно есть всем, кто на диете. Для того чтобы повысить мышечную силу.
Белок на 1 стакан: 2,47 грамма
Цукини
Они очень полезны, несмотря на то, что в них всего 2 грамма белка, но при этом всего 27 калорий и дополнительные 2 грамма клетчатки. Их можно обжарить на оливковом масле, как гарнир или приготовить вкусный суп.
Брокколи
Он поддерживает целостность клеточных мембран и метаболизм. - помогает избежать злокачественных опухолей, в частности, уменьшает риск развития рака. - помогает избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, способствует выведению токсинов и оказывает противовоспалительное действие.
В нем очень много белка. Его можно запекать, варить, готовить супы и добавлять в пироги.
Батат
Приготовить его можно очень легко, а именно запекать и есть как гарнир к своему привычному блюду из куриной грудки, чтобы еще больше повысить содержание белка.
Полезный батат подействует на организм гораздо лучше, чем упаковка витаминов в таблетках. Поэтому стоит обратить внимание на продукты, которые не просто имеют хорошие вкусовые качества, но и приносят значительную пользу организму.
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