Названо топ-5 овочів, які допоможуть завжди залишатися в тонусі

Овочі є джерелом вітамінів і мінералів, які потребує організм людини. Зокрема, це актуально в осінній та зимовий період. Фахівці кажуть, що вживати ці продукти потрібно в сирому вигляді, так вони найбільш корисні.
Про це пише Nutrients.
Тому важливо їсти овочеві супи, запіканки, пироги, рагу та запечені овочі.
Важливо, що рослинний білок, який міститься в овочах, може допомогти людям, які прагнуть схуднути. Це сприятиме почуватися ситими.
Червоний перець
Він багатий вітаміном С, завдяки цьому вони допоможуть "відключити" гормон стресу, який змушує набирати зайву вагу.
Також наявний вітамін Р, який сприяє зміцненню і очищенню кровоносних судин, робить їх більш еластичними, запобігає атеросклерозу і утворенню тромбів. Біологічно активні речовини паприки допомагають розріджувати кров і виступають в ролі профілактичного засобу проти розвитку серцевих захворювань, інфаркту, інсульту.
Зазначається, що у 200 г цього продукту – 1,48 г білка.
Капуста
Незважаючи на те, що капуста дуже низькокалорійна, вона містить вражаючий набір поживних речовин. Вона багата на вітаміни К, C, В6, А, фолієву кислоту, марганець, кальцій, калій, магній, залізо, рибофлавін і інші мікроелементи.
Також у ній багато білка, тому її потрібно їсти всім, хто на дієті. Для того, щоб підвищити м'язову силу.
Білок на 1 склянку: 2,47 грама
Цукіні
Вони дуже корисні, попри те, що в них всього 2 грами білка, але при цьому всього 27 калорій й додаткові 2 грами клітковини. Їх можна обсмажити на оливковій олії, як гарнір або приготувати смачний суп.
Броколі
Він підтримує цілісність клітинних мембран та метаболізм. - допомагає уникнути злоякісних пухлин, зокрема, зменшує ризик розвитку раку. - допомагає уникнути проблем із шлунково-кишковим трактом, сприяє виведенню токсинів і має протизапальну дію.
У ньому дуже багато білка. Його можна запікати, варити, готувати супи й додавати в пироги.
Білок на 1 склянку: 3,7 грама.
Батат
Приготувати його можна дуже легко, а саме запікати й їсти як гарнір до своєї звичної страви з курячої грудки, щоб ще більше підвищити вміст білка.
Корисний батат подіє на організм набагато краще, ніж упаковування вітамінів в таблетках. Тому варто звернути увагу на продукти, які не просто мають хороші смакові якості, але і приносять значну користь організму.
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