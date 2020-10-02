Названы суперпереносчики коронавируса: сами болеют в легкой форме

Кто больше всего распространяет коронавирус (коллаж РБК-Украина)

Ученые назвали вероятных распространителей коронавируса

Больше всего распространяют инфекцию коронавируса маленькие дети и молодые люди, хотя сами болеют в легкой форме либо бессимптомно. Об этом сообщили ученые Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета, проведя исследования, пишет журнал Sciense.

Специалисты изучали переболевших пациентов в Индии. Там исследовали 85 тысяч подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди 575 тысяч жителей на юго-востоке страны.

Ученые выяснили, что 71% зараженных людей не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на восемь процентов инфицированных приходились 60% новых случаев заражения. Выяснилось, что у тяжелых больных летальный исход наблюдался спустя 6 дней после госпитализации. В основном это были пожилые люди от 50 лет.

Но дети и молодежь, на долю которых приходится треть случаев COVID-19, оказались особенно важны для передачи вируса среди населения. То есть 10% населения оказались ответственны за две трети новых инфекций. Соответственно это дети и молодые люди.

Как известно, дети могут болеть без симптомов, но передавать инфекцию окружающим.

Как мы ранее писали, ученые нашли натуральное средство от коронавируса.

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