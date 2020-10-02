Названі суперрозносчики коронавірусу: самі хворіють в легкій формі

Хто найбільше поширює коронавірус (колаж РБК-Україна)

Вчені назвали ймовірних розповсюджувачів коронавірусу

Найбільше поширюють інфекцію коронавірусу маленькі діти і молоді люди, хоча самі хворіють в легкій формі або безсимптомно. Про це повідомили вчені Принстонського університету, університету Джона Хопкінса і Каліфорнійського університету, провівши дослідження, пише журнал Sciense.

Фахівці вивчали пацієнтів, які перехворіли в Індії. Там досліджували 85 тисяч підтверджених випадків зараження COVID-19 серед 575 тисяч жителів на південно-сході країни.

Вчені з'ясували, що 71% заражених людей не передавали вірус через контакти з іншими людьми, але на вісім відсотків інфікованих припадало 60% нових випадків зараження. З'ясувалося, що у важких хворих летальний результат спостерігався через 6 днів після госпіталізації. В основному це були літні люди від 50 років.

Але діти та молодь, на частку яких припадає третина випадків COVID-19, виявилися особливо важливі для передачі вірусу серед населення. Тобто 10% населення виявилися відповідальні за дві третини нових інфекцій. Відповідно це діти та молоді люди.

Як відомо, діти можуть хворіти без симптомів, але передавати інфекцію оточуючим.

Як ми раніше писали, вчені знайшли натуральний засіб від коронавірусу.

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