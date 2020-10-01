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Ученые нашли натуральное средство от коронавируса: простой и дешевый

Четверг 01 октября 2020 14:26
Ученые нашли натуральное средство от коронавируса: простой и дешевый
Найдено средство от COVID-19 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ученые рассказали о ферменте, который спасет от коронавируса

Ученые рассказали о средстве, которое может побороть коронавирус. Речь о ферменте, который вырабатывается естественным путем и называется антиоксидант каталаза. Он может действовать на организм по трем направлениям. Об этом сообщила группа ученых из США и Китая, пишет Advanced Materials.

Каталаза — фермент, который катализирует разложение образующегося в процессе биологического окисления пероксида водорода на воду и молекулярный кислород, а также окисляет в присутствии пероксида водорода низкомолекулярные спирты и нитриты.

Каталаза имеет способность понижать распространение вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсического воздействия. Также фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением COVID-19.

По словам экспертов, средства на основе каталазы просто изготовить, а стоимость их производства будет низкой.

Антиоксидант защищает клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.

Напомним, что до сих пор от коронавируса нет вакцины. Недавно в Турции начались испытания вакцины против коронавируса на людях. Первым, кому ее ввели, стал 53-летний мужчина.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса.

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