Названы суперовощ и суперфрукт, которые нужно покупать в режиме строгой экономии

Придерживаться здорового питания при постоянном росте цен на продукты важно и нужно. Более дорогие источники витаминов можно заменить на аналоги подешевле.

Суперовощ номер 1

По мнению многих экспертов, самым важным овощем в рационе является лук. Его нужно покупать и употреблять в пищу даже при самом ограниченном бюджете.

В половине стакана сырого лука содержится 1 г белка, о г жира, 7 г углеводов, 117 мг кальция (4% суточной нормы), 6 мг витамина С (8% суточной нормы), 15 микрограммов фолиевой кислоты.

Такое количество питательных веществ не большое, как в других овощах. Но при регулярном употреблении это поддержит организм.

В луке есть антиоксидант кверцетин, который снижает риск заболеваний сердца, помогает регулировать уровень сахара в крови. А лук с чесноком, по данным некоторых исследований, помогает снизить риск возникновения нескольких видов рака, в том числе и рака молочной железы.

У лука отличные антибактериальные свойства, он отличный помогает бороться с бактериями, в том числе и теми, которые вызывают пищевые проблемы.

Суперфрукт номер 1

При ограниченном бюджете нужно обязательно есть бананы. Они недорогие, но пользу организму приносят колоссальную.

В одном среднем банане содержится: 1 г белка, 27 г углеводов, 14 г природного сахара, 3 г клетчатки, 422 мг калия (16% суточной дозы).

Эксперты рекомендуют покупать слегка недозревшие бананы, так как в них есть резистентный крахмал, который помогает улучшить здоровье кишечника и имеет функции природного пробиотика.

Еще бананы улучшают контроль уровня сахара в крови и помогают поддержать здоровый вес. Еще этот фрукт снижает риск развития сердечных заболеваний, снижает артериальное давление.

В бананы также есть вещества, которые выполняют функцию нейромедиаторов - это улучшает настроение и снижает риск тревожности.

Кстати, в пищу можно употреблять даже кожуру бананов, так как это отличный источник клетчатки - ее нужно тщательно вымыть.