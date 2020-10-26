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Названі солодощі, які можна сміливо їсти на ніч

Понеділок 26 жовтня 2020 18:49
Названі солодощі, які можна сміливо їсти на ніч
Які продукти можна їсти на ніч (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Ці продукти можна сміливо їсти на ніч, і в списку - солодощі

Лікарі перерахували продукти, які можна сміливо їсти на ніч, і серед них є солодощі. Мова йде про сушені фініки, які не нашкодять фігурі, хоча і солодкі на смак.

Часто люди, що стежать за вагою, відмовляються від вечері. Але почуття голоду може викликати безсоння, дратівливість. Тому дієтологи радять не знущатися над собою, а перекушувати, пише newsyou.

Але варто пам'ятати, що ця їжа повинна бути легкою. Для вечірнього перекусу підійдуть морква, яблуко, фініки. Крім того, ви можете обдурити голод листям салату, шпинату, селерою.

Що стосується фініків, то вони добре насичують і засвоюються. Але при цьому відрізняються низькою калорійністю.

Дієтологи також розповіли, які продукти навпаки не можна вживати на ніч. Так, склянка молока - не така вже й хороша ідея. Адже продукт буде провокувати неспокій, здуття, посприяє зростанню ваги.

М'ясні продукти, з'їдені на ніч, будуть заважати сну, оскільки можуть спровокувати печію.

Ну і звичайно ж солодощі з додатковим цукром - дуже погана ідея для перекусів.

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