Названы симптомы, указывающие на проблемы с сосудами: проверьте себя
У кровеносных сосудов очень важная миссия - по ним движется кровь, обеспечивающая слаженную работу всего организма. Однако с возрастом на внутренних стенках сосудов начинает оседать "плохой" холестерин, из-за чего они начинают сужаться, и, в конце концов, могут полностью закупориться.
Нутрициолог Екатерина Бушля назвала тревожные признаки, которые могут указывать на то, что у вас проблемы с сосудами - лучше провериться у врача. Ведь атеросклероз сосудов - весьма опасное заболевание
Если вы испытываете эти симптомы, то вам стоит проверить сосудистую систему:
- Бледная кожа (исключаем анемию)
- Синие ногти
- Онемение конечностей
- Постоянно холодные конечности (даже в теплое время года и в помещении)
- Судороги
- Тяжесть, усталость и отеки ног
- Шум в ушах
- Боль в спине (особенно поясница)
- Головная боль и головокружение (особенно при изменении положения тела)
- Утомляемость и одышка (при незначительных нагрузках)
- Хрипота
- Появление сосудистых звездочек и синяков (без причин)
И еще существует довольно неплохой тест на состояние сосудов, который можно сделать дома (подходит только для тех, у кого нет лака на ногтях).
Нажимаете пальцем на свой ноготь, ждем появление белого пятна, отпускаете нажим и засекаете время: за сколько ноготь снова становится розовым? В норме это должно произойти мгновенно. Чем дольше ноготь становится розовым, тем слабее ваши сосуды. В таком случае лучше проверить их состояние.
Напомним, ранее врачи назвали 5 явных признаков диабета, от которых многие отмахиваются.
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