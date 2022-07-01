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Названы симптомы, указывающие на проблемы с сосудами: проверьте себя

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Пятница 01 июля 2022 21:33
Названы симптомы, указывающие на проблемы с сосудами: проверьте себя Симптомы проблем с сосудами (freepik)
Автор: Марина Настевич

У кровеносных сосудов очень важная миссия - по ним движется кровь, обеспечивающая слаженную работу всего организма. Однако с возрастом на внутренних стенках сосудов начинает оседать "плохой" холестерин, из-за чего они начинают сужаться, и, в конце концов, могут полностью закупориться.

Нутрициолог Екатерина Бушля назвала тревожные признаки, которые могут указывать на то, что у вас проблемы с сосудами - лучше провериться у врача. Ведь атеросклероз сосудов - весьма опасное заболевание

Если вы испытываете эти симптомы, то вам стоит проверить сосудистую систему:

  • Бледная кожа (исключаем анемию)
  • Синие ногти
  • Онемение конечностей
  • Постоянно холодные конечности (даже в теплое время года и в помещении)
  • Судороги
  • Тяжесть, усталость и отеки ног
  • Шум в ушах
  • Боль в спине (особенно поясница)
  • Головная боль и головокружение (особенно при изменении положения тела)
  • Утомляемость и одышка (при незначительных нагрузках)
  • Хрипота
  • Появление сосудистых звездочек и синяков (без причин)


И еще существует довольно неплохой тест на состояние сосудов, который можно сделать дома (подходит только для тех, у кого нет лака на ногтях).

Нажимаете пальцем на свой ноготь, ждем появление белого пятна, отпускаете нажим и засекаете время: за сколько ноготь снова становится розовым? В норме это должно произойти мгновенно. Чем дольше ноготь становится розовым, тем слабее ваши сосуды. В таком случае лучше проверить их состояние.

Напомним, ранее врачи назвали 5 явных признаков диабета, от которых многие отмахиваются.

Мы также сообщали, что уменьшение роста волос в этой части тела может говорить о высоком уровне холестерина.

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