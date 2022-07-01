Названы симптомы, указывающие на проблемы с сосудами: проверьте себя

У кровеносных сосудов очень важная миссия - по ним движется кровь, обеспечивающая слаженную работу всего организма. Однако с возрастом на внутренних стенках сосудов начинает оседать "плохой" холестерин, из-за чего они начинают сужаться, и, в конце концов, могут полностью закупориться.

Нутрициолог Екатерина Бушля назвала тревожные признаки, которые могут указывать на то, что у вас проблемы с сосудами - лучше провериться у врача. Ведь атеросклероз сосудов - весьма опасное заболевание

Если вы испытываете эти симптомы, то вам стоит проверить сосудистую систему: Бледная кожа (исключаем анемию)

Синие ногти

Онемение конечностей

Постоянно холодные конечности (даже в теплое время года и в помещении)

Судороги

Тяжесть, усталость и отеки ног

Шум в ушах

Боль в спине (особенно поясница)

Головная боль и головокружение (особенно при изменении положения тела)

Утомляемость и одышка (при незначительных нагрузках)

Хрипота

Появление сосудистых звездочек и синяков (без причин)

И еще существует довольно неплохой тест на состояние сосудов, который можно сделать дома (подходит только для тех, у кого нет лака на ногтях).



Нажимаете пальцем на свой ноготь, ждем появление белого пятна, отпускаете нажим и засекаете время: за сколько ноготь снова становится розовым? В норме это должно произойти мгновенно. Чем дольше ноготь становится розовым, тем слабее ваши сосуды. В таком случае лучше проверить их состояние.