Названы самые вредные рыбные блюда: они хуже фастфуда

Фермерский лосось

Лосось рекомендуется врачами и диетологами к употреблению из-за большого количества омега-3. Этот жир помогает регулировать инсулин и снижает аппетит.

Но полезными свойствами обладает только дикий лосось, а вот фермерский – усугубляет воспаление. В диком лососе содержится 114 мг жира, а в фермерском – около 1900 мг.

Отличить фермерский лосось не так уж и сложно. Такая рыба окрашена в розовый цвет.

Тилапия

Эта рыба очень жирная, в ней жира больше, чем в беконе. Одна порция такой рыбы намного жирнее пончика или бургера. Тилапию выращивают на фермах и кормят кукурузой, а не озерными растениями и водорослями.

Такое питание превращает рыбу в холодец среди морепродуктов, и она очень вредна для организма.

Макрель

В этой рыбе очень часто содержится опасно высокий уровень ртути. Это вещество разрушает эндокринную систему человека и воздействует как фальшивые гормоны: заставляет организм удерживать жир и сжигать меньше калорий, снижает уровень гормона лептина, который регулирует аппетит.

Как утверждают в управлении продовольствия и медикаментов США, чем меньше размер рыбы, тем меньше в ней загрязняющих веществ.

Самую низкую концентрацию ртути имеют сардины, гребешки и другие мелкие морские существа.

Роллы с тунцом

Тунец сам по себе – очень диетический продукт. А острые специи в таких роллах должны сжигать жир.

Но на самом деле это не так. При приготовлении таких роллов, тунец фактически купают в майонезе и делают из диетического продукта очень вредный.

Не добавляет полезности и обертка ролла – из белого риса, она очень вредит фигуре.

Такое же негативное воздействие имеет и ролл "Филадельфия", которые состоит из сливочного сыра, лосося и белого риса. Такие роллы могут содержать 20 грамм жира и 520 калорий.

Креветки темпура

Креветки в кляре – это по сути жареные суши или рыба с чипсами. Их заправляют белой мукой и заливают горячим маслом. В таком блюде содержится 508 калорий и 21 грамм жира – столько же содержит БигМак.