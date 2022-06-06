Названы самые вредные привычки водителей: не делайте так

Вождение в утомленном состоянии

Любые изменения в состоянии организма изменяют поведение за рулем. Это может быть головная боль, повышенное давление или проблемы с желудком.

Если человек принимал какие-то лекарства, влияющие на способность управлять автомобилем, то лучше прислушаться к своему состоянию и вызвать такси. Вождение в болезненном или утомленном состоянии во много раз повышает вероятность аварии.

Также препараты от мигрени часто вызывают сонливость. К тому же если вы были у стоматолога, то даже после местного наркоза не стоит садиться за руль.

Гаджеты за рулем

Об этой опасности за рулем знают все. Использование телефона увеличивает опасность аварии в 4 раза, а отправка смс в 6 раз.

Если вы пользуетесь навигатором со смартфона, то он должен быть надежно закрепленным на приборной панели с помощью специального крепления.

Если человек говорит по телефону во время движения, то он получает информацию, которую считаем для себя важной или интересной и прекращает реагировать на то, что происходит вокруг.

Наушники

Наушники устроены таким образом, что они сильно притупляют слух и внимание водителя. Человек не слышит, что происходит вокруг него, не улавливает шум двигателя и трансмиссии, а это значит, что он не может быстро и адекватно оценить дорожную ситуацию.

Высокие каблуки

Женщинам нужно взять в салон запасную удобную пару обуви. Водить машину в обуви на шпильках опасно и неудобно. Туфли на каблуке быстро портятся, когда нога постоянно переходит с газа на тормоз, а каблук трется о резиновый коврик автомобиля и может за него зацепиться.

Также не стоит одевать слишком массивную обувь, в которой вы не будете чувствовать педалей.

Стоит просто взять с собой пару сменной обуви, что-то мягкое и без каблуков.

Ноги на приборной панели

Нельзя позволять пассажирам ездить в такой позе. В частности, если автомобиль попадет в этот момент в ДТП, то человек, сидящий в таком положении, пострадает больше всего.

Важно попросить своих пассажиров пристегнуться ремнем безопасности, сесть прямо и поставить ноги перед собой.

Сон рядом с водителем

Если пассажир захотел спать сидя на пассажирском сиденье первого ряда, то это тоже плохая идея. Когда водитель видит, что когда кто-то рядом зевает, то он сразу хочет тоже зевнуть. Так же происходит и в том случае, когда кто-то рядом хочет поспать.

Не фиксирование домашних животных

Важно во время движения соблюдать безопасности и контролировать животных, чтобы они не мешали управлению автомобилем. В автомобиле обязательно нужно посадить животное в переноску или используйте фиксатор.

Не стоит позволять животным свободно передвигаться по салону автомобиля. Запрещено также сажать собаку на пассажирское сиденье, ведь во время столкновения ее может выбросить через лобовое стекло или травмировать подушкой безопасности.