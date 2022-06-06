Названо найшкідливіші звички водіїв: не робіть так

Водіння у стомленому стані

Будь-які зміни у стані організму змінюють поведінку за кермом. Це може бути головний біль, підвищений тиск або проблеми зі шлунком.

Якщо людина приймала якісь ліки, що впливають на здатність керувати автомобілем, то краще прислухатись до свого стану і викликати таксі. Водіння у хворобливому або стомленому стані у багато разів підвищує ймовірність аварії.

Також препарати від мігрені часто викликають сонливість. До того ж якщо ви були у стоматолога, то навіть після місцевого наркозу не варто сідати за кермо.

Ґаджети за кермом

Про цю небезпеку за кермом знають усі. Використання телефона збільшує небезпеку аварії у 4 рази, а надсилання смс у 6 разів.

Якщо ви користуєтеся навігатором зі смартфона, то він має бути надійно закріпленим на приладовій панелі за допомогою спеціального кріплення.

Якщо людина говорить телефоном під час руху, то вона отримує інформацію, яку вважаємо для себе важливою або цікавою та припиняє реагувати на те, що відбувається навколо.

Навушники

Навушники влаштовані таким чином, що вони сильно притупляють слух і увагу водія. Людина не чує, що відбувається навколо неї, не вловлює шум двигуна і трансмісії, а це означає, що вона не може швидко й адекватно оцінити дорожню ситуацію.

Високі підбори

Жінкам потрібно взяти у салон запасну зручну пару взуття. Водити машину у взутті на шпильках небезпечно і незручно. Туфлі на підборах швидко псуються, коли нога постійно переходить з газу на гальмо, а підбор треться об гумовий килимок автомобіля і може за нього зачепитися.

Також не варто одягати занадто масивне взуття, у якому ви не будете відчувати педалей.

Варто просто взяти з собою пару змінного взуття, щось м'яке та без підборів.

Ноги на приладовій панелі

Не можна дозволяти пасажирам їздити у такій позі. Зокрема, якщо автомобіль потрапить у цей момент у ДТП, то людина, що сидить у такому положенні, постраждає найбільше.

Важливо попросити своїх пасажирів пристебнутися ременем безпеки, сісти прямо і поставити ноги перед собою.

Сон поруч з водієм

Якщо пасажир захотів спати сидячи на пасажирському сидінні першого ряду, то це теж погана ідея. Коли водій бачить, що коли хтось поруч позіхає, то він одразу хоче теж позіхнути. Так само відбувається і у тому разі, коли хтось поруч хоче поспати.

Не фіксування домашніх тварин

Важливо під час руху дотримуватися безпеки і контролювати тварин, щоб вони не заважали керуванню автомобілем. У автомобілі обов'язково потрібно посадити тварину у переноску або використовуйте фіксатор.

Не варто дозволяти тваринам вільно пересуватися по салону автомобіля. Заборонено також садити собаку на пасажирське сидіння, адже під час зіткнення її може викинути через лобове скло або травмувати подушкою безпеки.