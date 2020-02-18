Названы самые вредные каши: лишний вес и боль в суставах

Некоторые популярные каши, которые многие украинцы употребляют ежедневно, могут навредить здоровью. Диетолог назвала пять каш, из-за которых вы можете не только прибавить в весе, но даже испытывать боль в суставах. Подробнее о вреде изделий из круп - в материале Styler.

Диетолог Наталья Самойленко также рассказала, какие каши стоит употреблять, и как правильно это делать.

Каши, сваренные на молоке

По мнению эксперта, такие каши способствуют росту и развитию в детстве. Но взрослые от них растут только вширь.

И лидирует тут манка, калорийность которой превышает даже энергетическую ценность некоторых десертов. Кроме того, манная каша может спровоцировать скачок инсулина в крови.

Так, 100 грамм манной каши содержит 173 калории, тогда как шоколадный пудинг - 150.

Белый рис

В этой крупе, по мнению, диетолога, нет ничего полезного. Белый рис высококалориен, при этом в нем почти нет витаминов, микроэлементов и клетчатки.

А вот бурый неочищенный рис является антиподом белого риса. Он отлично подойдет для людей, которые следят за своим здоровьем и весом. Тем не менее, даже каши из нешлифованного риса имеют высокую энергетическую ценность, поэтому употреблять их все же нужно дозировано.

Каши с глютеном

Белок, содержащийся в злаковых, опасен для людей, которые страдают непереносимостью глютена. И первыми в этом списке значатся овсяная, перловая и ячневая каши. Если у вас возникает дискомфорт в кишечнике, вздутие или даже боль в суставах, глютен лучше исключить из рациона.

Главные правила при употреблении каш

Диетолог назвала три главных условия, чтобы крупы приносили вам пользу: