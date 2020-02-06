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Врачи назвали самый опасный алкогольный напиток: спирта в нем немного

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 22:19
Врачи назвали самый опасный алкогольный напиток: спирта в нем немного
Врачи назвали самый опасный алкогольный напиток (коллаж: РБК-Украина)

Медики считают, что этот алкоголь очень вредит сердцу

Врачи назвали самый опасный для здоровья человека алкогольный напиток. Причем вред от него не связан с процентным содержанием спита. Эксперты считают, что это популярное и любимое многими украинцами пиво. Почему этот алкоголь считается очень вредным - в материале Styler.

По мнению медиков, в пиве содержится вредный радиотоксичный металл кобальт. Он попадает туда из хмеля, шишки которого используют в пивоварении. Дело в том, что растение имеет свойство вытягивать из почвы тяжелые металлы в процессе роста.

Так, предельная доза кобальта, содержится уже в 375 миллилитрах пива. И фактор цены абсолютно не влияет на количество метала в напитке. Тяжелые металлы при попадании в организм человека, оказывают губительное действие на сердце, так как способны вызывать кардиопатию.

Интересным фактом является то, что о вреде кобальта люди узнали благодаря средневековым художникам, которые рано умирали из-за токсичности красок. Так, синий цвет они получали из соединений тяжелого металла, который так и назвался "кобальт синий".

При этом самым безопасным алкогольным напитком, по мнению врачей, является красное сухой вино. Оно богато витаминами, микроэлементы, а также содержит антиоксиданты. Но и тут важно знать меру.

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