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Названо найбільш шкідливі фрукти: рак, безпліддя та ожиріння

STYLERЖиття    21.02.2020 - 12:52
Названо найбільш шкідливі фрукти: рак, безпліддя та ожиріння
Найбільш шкідливі фрукти (ілюстративне фото: pixabay.com)

Деякі фрукти можуть стати причиною смертельно небезпечних захворювань

Вчені назвали найшкідливіші фрукти, проаналізувавши понад 36 тисяч зразків. Результати дослідження були опубліковані в щорічному звіті американської некомерційної організації, пише Daily Mail.

Пов'язана підвищена небезпека з вмістом пестицидів. Ці речовини можуть викликати такі смертельні захворювання, як рак, хвороба Паркінсона, діабет, а також у ряді випадків провокують ожиріння і безпліддя.

Першість у переліку небезпечних фруктів впевнено отримала популярна у всьому світі полуниця. Шкідливі речовини виявили у 70% проаналізованих фруктів.

Названо найбільш шкідливі фрукти: рак, безпліддя та ожиріння

Полуниця може бути дуже небезпечною (фото: pixabay.com)

У четвірку шкідливих плодів увійшли також нектарин, яблука і персики, зміст небезпечних домішок у яких також зашкалює.

У грушах, вишнях та винограді пестицидів менше, але вживати їх теж потрібно з обережністю.

Раніше ми писали, які популярні овочі вважаються шкідливими. У список увійшла навіть безневинна петрушка, що може призвести до зайвої ваги.

Також стало відомо, які каші називають шкідливими. Деякі з них варто залишити в дитинстві, бо від них можна вирости тільки вшир.

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