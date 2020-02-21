Названо найбільш шкідливі фрукти: рак, безпліддя та ожиріння

Деякі фрукти можуть стати причиною смертельно небезпечних захворювань
Вчені назвали найшкідливіші фрукти, проаналізувавши понад 36 тисяч зразків. Результати дослідження були опубліковані в щорічному звіті американської некомерційної організації, пише Daily Mail.
Пов'язана підвищена небезпека з вмістом пестицидів. Ці речовини можуть викликати такі смертельні захворювання, як рак, хвороба Паркінсона, діабет, а також у ряді випадків провокують ожиріння і безпліддя.
Першість у переліку небезпечних фруктів впевнено отримала популярна у всьому світі полуниця. Шкідливі речовини виявили у 70% проаналізованих фруктів.
Полуниця може бути дуже небезпечною (фото: pixabay.com)
У четвірку шкідливих плодів увійшли також нектарин, яблука і персики, зміст небезпечних домішок у яких також зашкалює.
У грушах, вишнях та винограді пестицидів менше, але вживати їх теж потрібно з обережністю.
Раніше ми писали, які популярні овочі вважаються шкідливими. У список увійшла навіть безневинна петрушка, що може призвести до зайвої ваги.
Також стало відомо, які каші називають шкідливими. Деякі з них варто залишити в дитинстві, бо від них можна вирости тільки вшир.