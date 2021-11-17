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Названы самые полезные углеводы, которые необходимо добавить в рацион

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Среда 17 ноября 2021 21:58
Названы самые полезные углеводы, которые необходимо добавить в рацион Продукты богатые углеводами (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Люди, которые следят за своим рационом и фигурой, часто боятся углеводов. Поэтому важно отличать полезные и вредные углеводы, ведь сладости не порадуют здоровым воздействием.

О том, какие углеводы полезны и безопасны для здоровья, рассказали Eating Well.

Какие углеводы полезны

Цельнозерновые

В таких продуктах много витаминов. В частности, зерна имеют 3 части: отруби, зародыш и эндосперм. А сама клетчатка, витамины, минералы, белок и полезные жиры входят в состав отрубей и зародышей. Важно отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, ведь их эндосперм состоит только из углеводов. Такие продукты могут защитить от хронических заболеваний.

Молочные продукты

Молочные продукты богаты кальцием, витамином В12, калием и белком. За углеводы в таких продуктах отвечает лактоза, переваривание которой замедляют другие полезные примеси.

Названы самые полезные углеводы, которые необходимо добавить в рационВ молочных продуктах много углеводов (pixabay)

Овощи богаты крахмалом

Овощи наполнят организм клетчаткой и будут контролировать содержание сахара в крови. Также они стабилизируют и снижают риск диабета. Кроме того, они насыщены антиоксидантами, которые эффективно бороться с воспалениями и укрепляют иммунную систему.

Бобовые

Фасоль и чечевица содержат углеводы и дают организму энергию. Также это источник белка для вегетарианцев. К тому же они улучшают пищеварение и снижают риск развития рака.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог назвала растение, полезное каждому.

Также мы писали, что медики перечислили продукты, которые помогут вам бросить курить.

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