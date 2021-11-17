Названо найкорисніші вуглеводи, які необхідно додати у раціон

Люди, які слідкують за своїм раціоном та фігурою, часто бояться вуглеводів. Тому важливо відрізняти корисні та шкідливі вуглеводи, адже солодощі не потішать здоровим впливом.

Про те, які вуглеводи корисні та безпечні для здоров'я, розповіли Eating Well .

Які вуглеводи корисні

Цільнозернові

У таких продуктах багато вітамінів. Зокрема, зерна мають 3 частини: висівки, зародок і ендосперм. А сама клітковина, вітаміни, мінерали, білок і корисні жири входять до складу висівок і зародків. Важливо надавати перевагу цільнозерновим продуктам, адже їхній ендосперм складається лише з вуглеводів.Такі продукти можуть захистити від хронічних захворювань.

Молочні продукти

Молочні продукти багаті на кальцій, вітамін В12, калій та білок. За вуглеводи у таких продуктах відповідає лактоза, перетравлення якої уповільнюють інші корисні домішки.

У молочних продуктах багато вуглеводів (pixabay)

Овочі багаті крохмалем

Овочі наповнять організм клітковиною та контролюватимуть вміст цукру в крові. Також вони стабілізують та знижать ризик діабету. Окрім того, вони насичені антиоксидантами, які ефективно боротися із запаленнями та зміцнюють імунну систему.

Бобові

Квасоля і сочевиця містять вуглеводи та дають організму енергію. Також це джерело білка для вегетаріанців. До того ж вони покращують травлення та знижують ризик розвитку раку.