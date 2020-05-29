ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названо найкорисніші продукти для чоловіків: головні з них - яйця

STYLERЖиття    29.05.2020 - 19:15
Названо найкорисніші продукти для чоловіків: головні з них - яйця
Названо найкорисніші продукти для чоловіків (фото: freepik)

Дієтолог назвала суперфуди, які необхідні для підтримки чоловічого здоров'я

Дієтолог назвала дуже корисні продукти, які особливо важливі для чоловічого здоров'я. Деякі з них доступні всім кожен день, адже коштують копійки і продаються в будь-якому продуктовому магазині. А дещо обійдеться в копієчку, але безцінне саме для чоловіків.

Про це розповіла дієтолог Наталія Самойленко в Instagram.

Яйця

Цей загальнодоступний продукт займає міцне місце в топ добірці! При цьому цінність представляє, як білок, так і жовток. Адже саме білок курячих яєць називають золотим стандартом вмісту амінокислот в легкій формі. Він ідеально підходить для тих чоловіків, у яких високі фізичні навантаження. Жовток дієтолог теж радить не обходити стороною, адже він містить жири, що є субстратом для синтезу чоловічих статевих гормонів.

Гарбузове насіння та устриці

Ці продукти посідають почесне перше місце. І дорогі устриці й дешеве гарбузове насіння є чемпіонами за вмістом цинку. Цей мікроелемент допомагає в синтезі ключового чоловічого гормону - тестостерону. Подейкують, що Казанова був великим любителем устриць.

Селера

Цей овоч - дуже цінний продукт для нашого організму, але особливо - для чоловічого. Селера містить чоловічий гормон андростерон, має масу корисних властивостей, а також допомагає позбутися від жирової маси тіла.

Буряк

Овоч багатий речовиною, яка покращує роботу печінки й знижує ризики серцево-судинних захворювань.

До речі, експерти назвали три прикрі помилки, чому так складно схуднути.

Раніше ми також писали, що названа найбільш корисна каша, що захистить шлунок, зміцнить нерви й допоможе чоловікам.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України здоровье
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся