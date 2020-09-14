Названы самые полезные "осенние" продукты: питают витаминами, помогают сердцу

Врачи назвали самые полезные осенние продукты. По мнению диетологов и врачей, в рацион в осенний период стоит обязательно добавить тыкву и свеклу. Каждый из этих овощей обладает множеством полезных свойств для организма, предотвращает ряд опасных заболеваний и укрепляет иммунную систему. В чем польза тыквы и свеклы для организма – читайте ниже.

Кладезь витаминов и микроэлементов

Тыква содержит в себе 1 грамм белка на 100 грамм продукта, что больше, чем в перепелиных яйцах. Также в ней содержится в 5 раз больше каротина, чем в морковке. Каротин полезен для здоровья глаз и как средство для заживления ран, ожогов, язв и при других воспалительных заболеваниях. Бетаин, содержащийся в этом корнеплоде, принимает участие в образовании холина, который улучшает работу печени.

Тыква помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Из-за содержания витамина T тыква препятствует накоплению организмом жировых клеток, поэтому диетологи рекомендуют употреблять тыкву для урегулирования веса.

Свекла - рекордсмен по концентрации бора и марганца. По содержанию железа свекла уступает только чесноку. Все эти элементы принимают активное участие в работе кроветворения, а также положительно влияют на метаболизм. Поэтому эти овощи полезны для людей, страдающих ожирением.

Тыква обладает слабительным эффектом, что хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Ее рекомендуют для выведения из организма холестерина, токсинов, шлаков. Из-за высокого содержания калия употребление этого овоща улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает риски гипертонии.

При каких болезнях помогают тыква и свекла

Основную пользу свекла приносит больным с запорами и другими застойными явлениями. Этот овощ полезен для профилактики авитаминоза и цинги, так как в нем высокая концентрация аскорбиновой кислоты и каротина, особенно в ботве.

Свекла благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает снижать артериальное давление благодаря магнию.

Диетологи советуют употреблять тыкву при туберкулезе, атеросклерозе, запоре, диабете, подагре, желчнокаменной болезни.

Кроме того, оба этих продукта обладают низкой калорийностью, так что их потребление позитивно скажется на фигуре. Свекла содержит 42 калории на 100 грамм продукта, в то время как тыква - всего 26 ккал.

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