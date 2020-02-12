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Названо найнебезпечніші продукти для жінок після 30 років

STYLERЖиття    12.02.2020 - 21:59
Названо найнебезпечніші продукти для жінок після 30 років
Продукти, що викликають старіння (фото:pixabay.com)

Медики назвали продукти, які викликають старіння у жінок

Після 30 років у жінок сповільнюється метаболізм і запускаються перші процеси старання. Іноді в цьому віці вже з'являються перші зморшки, а схуднути стає набагато важче, ніж раніше. Для того, щоб довше залишатися молодою і красивою, варто виключити з раціону кілька продуктів.

Солодкий йогурт

Вміст цукру в такому кисломолочному продукті набагато перевищує корисність самого йогурту.

Білий хліб

У випічці з білої муки міститься максимум калорій і мінімум користі. Краще замініть білий хліб житній або з висівками.

Пакетований фруктовий сік

У таких напоях міститься забійна доза цукру, барвники і консерванти, а користі нуль. Такі напої дуже швидко перевищать калорійність вашого раціону і можуть негативно вплинути на шкіру обличчя.

Випічка і солодощі

Для того, щоб залишатися стрункою і свіжою, виключіть ці продукти зі свого харчування назавжди. в покупних солодощах міститься маса транс-жирів, цукру та барвників. Віддайте перевагу натуральним солодощів або фруктів.

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