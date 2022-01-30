Названы самые опасные продукты, которые повышают риск возникновения рака

Ученые утверждают, что в первую очередь риск развития рака повышают продукты с содержанием канцерогенов. А они могут быть во многих обычных продуктах.

Риск развития рака заключается во многих факторов. Кроме наследственности и работы во вредных условиях, очень большее значение имеет окружающая среда и еда, которую вы употребляете.

Какие продукты были названы самыми опасными, и они могут повышать риск возникновения рака, рассказали в Eatthis.

По словам доктора Деборы Ли, основным фактором развития рака после употребления некоторых продуктов является окислительный процесс.

"Каждый день ваше тело вырабатывает свободные радикалы, как побочный продукт различных клеточных процессов. Эти заряженные электронами частицы повреждают вашу ДНК. Именно это и происходит с возрастом – повреждение клеток и дегенерация тканей. А стресс стимулирует образование и рост раковых клеток", - объяснила специалист.

Продукты длительного хранения

Еда длительного хранения содержит много ингредиентов, которые относятся к ультра переработанным. Сюда входят гидрогенизированные масла, которые нарушают баланс жирных кислот отмега-3 и омега-6. Это приводит к сильному воспалению и раку.

Готовые обеды в коробках

Макароны с сыром и тако содержат много химических ингредиентов, которые негативно влияют на организм человека и вызывают воспаление.

Лапша быстрого приготовления

Если вы совсем не можете жить без такой лапши, то выбирайте яичную лапшу и бульон с низким содержанием натрия – эта версия будет менее опасна и более питательная.

Супы быстрого приготовления

Количество специй и добавок в таких блюдах просто зашкаливает и там можно обнаружить почти всю химическую таблицу. Сварите простые макароны в курином бульоне и киньте туда мороженные овощи – это будет намного полезнее.

Картофельное пюре

Картофельное пюре быстрого приготовления чаще всего с картофелем не имеет ничего общего. Домашняя версия этого блюда займет полчаса вашего времени, но по полезности оно будет в 10 раз выше.

Магазинный хлеб

В такой хлеб добавляют бромат калия и много других ингредиентов, которые делают хлеб вкусным, пышным и не дают ему черстветь и портиться долгое время. Бромат калия может вызвать расстройство нервной системы.

Булочки для завтрака

Как и в ситуации с хлебом – в таких булочках содержится бромированная мука. А еще и сахар. Подумайте, почему эти булочки неделю могут лежать и не плесневеть?

Готовые бутерброды

Готовые бургеры, бутерброды и другая продукция для быстрых перекусов – источник канцерогенов. В них большая часть продуктов – ультра переработанные, а тесто – с броматом калия.

Крекеры

Магазинные крекеры часто содержат бромированную муку. А еще сахар, ароматизаторы и различные опасные добавки.

Красное мясо и стейки

Увы, магазинные стейки и красное мясо содержат канцерогены. Уже было проведено множество исследований, которые указывают на связь диеты с высоким содержанием красного мяса и колоректального рака.

Продукты из фритюра или гриля

Ваши любимые крылышки, куриные нагетсы, колбаски барбекю – ультра переработанные продукты с использованием рафинированной муки. Частое употребление таких продуктов в долгосрочной перспективе грозит серьезными проблемами со здоровьем.

Картофель фри

Крахмал в картофеле превращается в воспалительный сахар в организме. А в сочетании с низкосортным маслом для жарки – превращается в настоящую бомбу замедленного действия.

Канцерогены могут содержаться также в луковых кольцах фри и рыбе, которую приготовили тем же способом.

Чипсы

Магазинные чипсы еще более вредны, чем картофель фри. В них содержится рафинированный сахар и много специй, а это – двойной канцерогенный удар.

Обработанное мясо

Все колбасы долгого хранения содержат нитраты и в 2015 году ВОЗ официально признала такое мясо как канцерогенное для человека.

Леденцы

Большинство леденцов производят с добавлением кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Он метаболизируется раковыми клетками быстрее, чем все остальные подсластители.

Сахарная вата

Это не просто сахар в чистом виде, но и еще и приготовленный при высоких температурах. Там точно содержатся канцерогены.

Пончики

Изделия из бромированной муки, которые обжаривают во фритюре, и они содержат огромное количество сахара.

Энергетические батончики

Они только выглядят как здоровая пища. На самом деле они состоят из сахара, рафинированных углеводов и различных вкусовых добавок.