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Названі найнебезпечніші продукти, які підвищують ризик виникнення раку

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Неділя 30 січня 2022 14:20
Названі найнебезпечніші продукти, які підвищують ризик виникнення раку Названі продукти, які підвищують ризик розвитку раку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ризик розвитку раку полягає в багатьох факторів. Крім спадковості та роботи в шкідливих умовах, дуже більше значення має навколишнє середовище і їжа, яку ви вживаєте.

Вчені стверджують, що в першу чергу ризик розвитку раку підвищують продукти з вмістом канцерогенів. А вони можуть бути в багатьох звичайних продуктах.

Які продукти були названі найнебезпечнішими, і вони можуть підвищувати ризик виникнення раку, розповіли в Eatthis.

За словами доктора Дебори Лі, основним фактором розвитку раку після вживання деяких продуктів є окислювальний процес.

"Кожен день ваше тіло виробляє вільні радикали, як побічний продукт різних клітинних процесів. Ці заряджені електронами частинки пошкоджують вашу ДНК. Саме це і відбувається з віком – пошкодження клітин і дегенерація тканин. А стрес стимулює утворення і зростання ракових клітин", - пояснила фахівець.

Продукти тривалого зберігання

Їжа тривалого зберігання містить багато інгредієнтів, які відносяться до ультра перероблених. Сюди входять гідрогенізовані масла, які порушують баланс жирних кислот відмега-3 та омега-6. Це призводить до сильного запалення і раку.

Готові обіди в коробках

Макарони з сиром і тако містять багато хімічних інгредієнтів, які негативно впливають на організм людини та викликають запалення.

Локшина швидкого приготування

Якщо ви зовсім не можете жити без такої локшини, то вибирайте яєчну локшину і бульйон з низьким вмістом натрію – ця версія буде менш небезпечна і більш поживна.

Супи швидкого приготування

Кількість спецій і добавок в таких стравах просто зашкалює і там можна виявити майже всю хімічну таблицю. Зваріть прості макарони в курячому бульйоні та киньте туди морожені овочі – це буде набагато корисніше.

Картопляне пюре

Картопляне пюре швидкого приготування найчастіше з картоплею не має нічого спільного. Домашня версія цієї страви займе пів години вашого часу, але по корисності воно буде в 10 разів вище.

Магазинний хліб

У такий хліб додають бромат калію і багато інших інгредієнтів, які роблять хліб смачним, пишним і не дають йому черствіти та псуватися довгий час. Бромат калію може викликати розлад нервової системи.

Булочки для сніданку

Як і в ситуації з хлібом - в таких булочках міститься бромоване борошно. А ще й цукор. Подумайте, чому ці булочки тиждень можуть лежати та не пліснявіти?

Готові бутерброди

Готові бургери, бутерброди та інша продукція для швидких перекусів – джерело канцерогенів. У них велика частина продуктів - ультра перероблені, а тісто – з броматом калію.

Крекери

Магазинні крекери часто містять бромоване борошно. А ще цукор, ароматизатори та різні небезпечні добавки.

Червоне м'ясо і стейки

На жаль, магазинні стейки та червоне м'ясо містять канцерогени. Вже було проведено безліч досліджень, які вказують на зв'язок дієти з високим вмістом червоного м'яса і колоректального раку.

Продукти з фритюру або гриля

Ваші улюблені крильця, курячі нагетси, ковбаски барбекю – ультра перероблені продукти з використанням рафінованого борошна. Часте вживання таких продуктів в довгостроковій перспективі загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям.

Картопля фрі

Крохмаль в картоплі перетворюється в запальний цукор в організмі. А в поєднанні з низькосортним маслом для смаження – перетворюється на справжню бомбу уповільненої дії.

Канцерогени можуть міститися також в цибулевих кільцях фрі та рибі, яку приготували тим же способом.

Чіпси

Магазинні чіпси ще більш шкідливі, ніж картопля фрі. У них міститься рафінований цукор і багато спецій, а це – подвійний канцерогенний удар.

Оброблене м'ясо

Всі ковбаси довгого зберігання містять нітрати й у 2015 році ВООЗ офіційно визнала таке м'ясо як канцерогенним для людини.

Льодяники

Більшість льодяників виробляють з додаванням кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози. Він метаболізується раковими клітинами швидше, ніж всі інші підсолоджувачі.

Цукрова вата

Це не просто цукор в чистому вигляді, але і ще й приготований при високих температурах. Там точно містяться канцерогени.

Пончики

Вироби з бромованого борошна, які обсмажують у фритюрі, і вони містять величезну кількість цукру.

Енергетичні батончики

Вони тільки виглядають як здорова їжа. Насправді вони складаються з цукру, рафінованих вуглеводів і різних смакових добавок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали овочі, які збільшують ризик рак шлунка.

А також розповідали про те, який вид раку можна визначити по голосу.

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