Названы самые лучшие украинские тюрьмы: виртуальная карта

Стал известен рейтинг самых лучших украинских тюрем. Также представлена виртуальная карта, на которой в режиме реального времени можно отследить их показатели и данные в виде инфографики.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.
Министр отметил, что рейтинг составлялся на основании данных, которые есть за 2020 год (а поэтому личные впечатления многолетней давности - нерелевантные).
"Рейтинг составляется впервые - отдельные мелкие ошибки неизбежны, что, однако, не меняет общей картины, рейтинг является самооценкой (которая имеет тренд быть завышенной), поэтому будем только рады внешний проверке данных или внешнему рейтенгированию", - написал Малюська.
Судя по списку наиболее благоустроенными сейчас являются колонии в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Как мы сообщали ранее, появились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенных.