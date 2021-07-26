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Названы самые лучшие украинские тюрьмы: виртуальная карта

Автор: Людмила Жукова

Стал известен рейтинг самых лучших украинских тюрем. Также представлена виртуальная карта, на которой в режиме реального времени можно отследить их показатели и данные в виде инфографики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Министр отметил, что рейтинг составлялся на основании данных, которые есть за 2020 год (а поэтому личные впечатления многолетней давности - нерелевантные).

"Рейтинг составляется впервые - отдельные мелкие ошибки неизбежны, что, однако, не меняет общей картины, рейтинг является самооценкой (которая имеет тренд быть завышенной), поэтому будем только рады внешний проверке данных или внешнему рейтенгированию", - написал Малюська.

Самые лучшие по рейтингу тюрьмы:

  • Качановская колония (№ 54) (Харьковская область) — 769,52 балла;
  • Надержинщинская колония (№ 65) (Полтавская область) — 746,75;
  • Диканевская колония (№ 12) (Харьковская область) — 743,36;
  • Полтавская колония (№ 64) — 729,71;
  • Мелитопольская колония (№ 144) (Запорожская область) — 697,04;
  • Покровская колония (№ 17) (Харьковская область) — 687,79;
  • Холодногорская колония (№ 18) (Харьковская область) — 675,27;
  • Божковская колония (№ 16) — Полтавская область) — 671,24;
  • Каменская колония (№ 34) (Днепропетровская область) — 667,31;
  • Темновская колония (№ 100) (Харьковская область) — 663,48.

Судя по списку наиболее благоустроенными сейчас являются колонии в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Рейтинг исправительных заведений в Украине (фото: Денис Малюська/Facebook)

Как мы сообщали ранее, появились жуткие фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенных.

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