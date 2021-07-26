Названы самые лучшие украинские тюрьмы: виртуальная карта

Министр отметил, что рейтинг составлялся на основании данных, которые есть за 2020 год (а поэтому личные впечатления многолетней давности - нерелевантные).

"Рейтинг составляется впервые - отдельные мелкие ошибки неизбежны, что, однако, не меняет общей картины, рейтинг является самооценкой (которая имеет тренд быть завышенной), поэтому будем только рады внешний проверке данных или внешнему рейтенгированию", - написал Малюська.

Самые лучшие по рейтингу тюрьмы:

Качановская колония (№ 54) (Харьковская область) — 769,52 балла;

Надержинщинская колония (№ 65) (Полтавская область) — 746,75;

Диканевская колония (№ 12) (Харьковская область) — 743,36;

Полтавская колония (№ 64) — 729,71;

Мелитопольская колония (№ 144) (Запорожская область) — 697,04;

Покровская колония (№ 17) (Харьковская область) — 687,79;

Холодногорская колония (№ 18) (Харьковская область) — 675,27;

Божковская колония (№ 16) — Полтавская область) — 671,24;

Каменская колония (№ 34) (Днепропетровская область) — 667,31;

Темновская колония (№ 100) (Харьковская область) — 663,48.

Судя по списку наиболее благоустроенными сейчас являются колонии в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Рейтинг исправительных заведений в Украине (фото: Денис Малюська/Facebook)