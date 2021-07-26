Названо найкращі українські тюрми: віртуальна карта

Став відомий рейтинг найкращих українських в'язниць. Також представлена віртуальна карта, на якій в режимі реального часу можна відстежити їх показники і дані у вигляді інфографіки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
Міністр зазначив, що рейтинг складався на підставі даних, які є за 2020 рік (а тому особисті враження багаторічної давності - нерелевантні).
"Рейтинг складається вперше - окремі дрібні помилки неминучі, що, однак, не змінює загальної картини, рейтинг є самооцінкою (яка має тренд бути завищеною), тому будемо тільки раді зовнішній перевірці даних або зовнішньому рейтингуванню", - написав Малюська.
Судячи зі списку найбільш упорядкованими зараз є колонії в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Як ми повідомляли раніше, з'явилися моторошні фото з Херсонського ЗІЗО, де порушують права ув'язнених.