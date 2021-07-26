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Названо найкращі українські тюрми: віртуальна карта

Автор: Людмила Жукова

Став відомий рейтинг найкращих українських в'язниць. Також представлена віртуальна карта, на якій в режимі реального часу можна відстежити їх показники і дані у вигляді інфографіки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр зазначив, що рейтинг складався на підставі даних, які є за 2020 рік (а тому особисті враження багаторічної давності - нерелевантні).

"Рейтинг складається вперше - окремі дрібні помилки неминучі, що, однак, не змінює загальної картини, рейтинг є самооцінкою (яка має тренд бути завищеною), тому будемо тільки раді зовнішній перевірці даних або зовнішньому рейтингуванню", - написав Малюська.

Найкращі за рейтингом в'язниці:

  • Качанівська колонія (№ 54) — Харківська область) - 769,52 бала;
  • Надержинщинська Колонія (№65) (Полтавська область) - 746,75;
  • Диканівська колонія (№12) — Харківська область) - 743,36;
  • Полтавська колонія (№64) - 729,71;
  • Мелітопольська колонія (№144) — Запорізька область) - 697,04;
  • Покровська колонія (№17) — Харківська область) - 687,79;
  • Холодногірська колонія (№18) — Харківська область) - 675,27;
  • Божківська колонія (№16 — - Полтавська область) - 671,24;
  • Кам'янська колонія (№34) — Дніпропетровська область) - 667,31;
  • Темнівська колонія (№100) (Харківська область) — 663,48.

Судячи зі списку найбільш упорядкованими зараз є колонії в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Рейтинг виправних закладів в Україні (фото: Денис Малюська / Facebook)

Як ми повідомляли раніше, з'явилися моторошні фото з Херсонського ЗІЗО, де порушують права ув'язнених.

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