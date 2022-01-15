Названы самые благоприятные и неблагоприятные дни в 2022 году: сохраните этот список

Гороскоп на 2022 год обещает, что год Тигра станет продуктивным и насыщенным. В жизни людей возможны кардинальные перемены и неожиданные события, которые повлияют на многие сферы жизни.
Календарь благоприятных и неблагоприятных дней на 2022 год поможет вам выбрать дату для ответственных мероприятий и избежать неприятностей. Об этом пишет SlovoFraza.
Самыми удачными и энергетически позитивными днями станут зеркальные даты: 01.01, 02.02, 12.02, 22.02, 03.03, 04.04, 05.05, 06.06, 07.07, 08.08, 09.09, 10.10, 11.11, 02.12, 12.12, 22.12.
Стоит отметить, что чем больше в дате двоек – тем больше вероятность магических событий. Каждая дата имеет свое определенное число и имеет свой особенный характер. Но удача в такие дни будет особенно яркой.
Важными датами станут дни равноденствия и солнцестояния. Энергетика Солнца и Луны будет в гармонии, а это отразится на мире положительно.
Равноденствия: 20 марта и 23 сентября
Солнцестояние: 21 июня и 21 декабря
Также благоприятными днями станут периоды выхода планет из ретроградного движения.
Меркурий: 4 февраля, 3 июня, 2 октября
Венера: 29 января
Юпитер: 24 ноября
Сатурн: 23 октября
Уран: 18 января
Нептун: 4 декабря
Плутон: 9 октября
Самыми опасными днями в 2022 году станут периоды затмений. Их будет четыре.
Лунные затмения: 16 мая и 8 ноября
Солнечные затмения: 30 апреля и 25 октября
Опасной считается пятница 13 – такая в 2022 году будет всего одна, в мае. Не стоит в этот день заниматься гаданиями, ритуалами, связываться с опасными людьми и обижать незнакомых. Постарайтесь в этот день быть осторожнее.
Также опасными днями станут даты начала ретроградного движения планет:
Меркурий: 14 января, 10 мая, 10 сентября, 29 декабря
Марс: 30 октября
Юпитер: 28 июля
Сатурн: 5 июня
Уран: 24 августа
Нептун: 28 июня
Плутон: 29 апреля
Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда в 2022 году планеты будут ретроградными и как это может повлиять на жизнь людей.
А также мы писали о том, что названа самая мистическая дата в феврале 2022 года.