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Эксперты назвали реальные причины укрепления гривны

STYLERЖизнь    28.09.2019 - 10:13
Эксперты назвали реальные причины укрепления гривны
Курс доллара в Украине падает - названы реальные причины (коллаж РБК-Украина)

В НБУ выделили факторы, повлиявшие на обвал доллара

Курс доллара в Украине продолжает падать и вскоре достигнет очередного рекордного минимума. Теперь стали известны реальные причины, ставшие основанием для основательного укрепления гривны. Об этом рассказал руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари, передает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, стабилизация курса национальной валюты произошла благодаря благоприятной ситуации на рынке. Кроме того, благодаря тому, что гривна в 2019 году приобрела статус самой эффективной валюты мира, значительные объемы покупки ценных бумаг принадлежат нерезидентам. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас держится на уровне около 97 млрд грн.

В НБУ считают, что положительно на укрепление нацвалюты повлияло стремительное развитие ІТ-отрасли, продажа ценных бумаг, экспорт товаров, снижение стоимости импортных товаров и рекордный урожай.

"Сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация. Импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, это очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки", - цитирует чиновника пресс-служба регулятора.

Эксперты назвали реальные причины укрепления гривны

Курс доллара в Украине падает - названы реальные причины (коллаж РБК-Украина)

По словам Эмала Бахтари, также не стоит забывать об ІТ-отрасли, которая ежегодно растет. Все больше украинских компаний имеют заказы от зарубежного бизнеса. Это способствует тому, что на рынке становится больше валюты. Затем вступают в действие законы рынка и гривна укрепляется.

"Фиксированный курс - как конфета, цена которой на самом деле очень высока. Он приводит к потерям, кризисам и создает иллюзию стабильности. Здоровая ситуация - иметь плавающий курс, который адекватно реагирует на происходящее на рынке", - добавили в Нацбанке.

Курс доллара на 30 сентября

На понедельник, 30 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс в 24,08 грн за один доллар.

Таким образом, по сравнению со значениями 27 сентября курс доллара опустился на 11 копеек после первого и пока единственного повышения за последние 11 дней. Стоимость американской валюты находится на минимуме за три года и восемь месяцев. Курс вплотную приблизился к психологической отметке в 24 гривны, ниже которой не опускался с 15 января 2016 года. За неделю – с 23 по 30 сентября – гривны по отношению к доллару окрепла на 54 копейки.

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