Експерти назвали реальні причини зміцнення гривні

Курс долара в Україні падає - названі реальні причини (колаж РБК-Україна)

В НБУ виділили фактори, що вплинули на обвал долара

Курс долара в Україні продовжує падати і незабаром досягне чергового рекордного мінімуму. Тепер стали відомі реальні причини, що стали підставою для ґрунтовного зміцнення гривні. Про це розповів керівник проектів і програм Департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі, передає прес-служба НБУ.

Як повідомляється, стабілізація курсу національної валюти сталася завдяки сприятливій ситуації на ринку. Крім того, завдяки тому, що гривня в 2019 році придбала статус найбільш ефективної валюти світу, значні обсяги купівлі цінних паперів належать нерезидентам. З початку року обсяг вкладень зріс в 15 разів і зараз тримається на рівні близько 97 млрд грн.

У НБУ вважають, що позитивно на зміцнення гривні вплинув стрімкий розвиток ІТ-галузі, продаж цінних паперів, експорт товарів, зниження вартості імпортних товарів і рекордний урожай.

"Зараз на ринку спостерігається сприятлива ситуація. Імпортні товари, зокрема нафту і газ, які купує Україна, подешевшали. А для експорту, який ми продаємо, це дуже хороші умови. У цьому році рекордний урожай. Також у металургів дуже хороші обсяги валютної виручки", - цитує чиновника прес-служба регулятора.

Курс долара в Україні падає - названі реальні причини (колаж РБК-Україна)

За словами Емала Бахтарі, також не варто забувати про ІТ-галузь, яка щороку зростає. Все більше українських компаній мають замовлення від зарубіжного бізнесу. Це сприяє тому, що на ринку стає більше валюти. Потім вступають в дію закони ринку і гривня зміцнюється.

"Фіксований курс - як цукерка, ціна якої насправді дуже висока. Він призводить до втрат, криз і створює ілюзію стабільності. Здорова ситуація - мати плаваючий курс, який адекватно реагує на події на ринку", - додали в Нацбанку.

Курс долара на 30 вересня

На понеділок, 30 вересня, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс 24,08 грн за один долар.

Таким чином, у порівнянні зі значеннями 27 вересня курс долара опустився на 11 копійок після першого і поки єдиного підвищення за останні 11 днів. Вартість американської валюти знаходиться на мінімумі за три роки і вісім місяців. Курс впритул наблизився до психологічної позначки в 24 гривні, нижче якої не опускався з 15 січня 2016 року. За тиждень – з 23 по 30 вересня – гривня по відношенню до долара зміцніла на 54 копійки.